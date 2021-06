Desktopová APU Cezanne přijdou na volný trh v létě

Ryzen 7 5700G a Ryzen 5 5600G tak budou zřejmě jediné modely APU Cezanne-G, které se dostanou do maloobchodu jako samostatně prodejné zboží. Víc jsme jich ale ani neočekávali a můžeme jen doufat, že AMD si tyto modely přichystá v dostatečném objemu. Zřejmě totiž budou velice žádané, a to jednak kvůli tomu, že APU této firmy obecně v poslední době zmizela z trhu, přičemž v případě generace Ryzen 4000G nám AMD rovnou naordinovalo maloobchodní půst tu a tam přerušený dostupnými modely Pro a pak jde i o to, že desktopové Cezanne mohou být jednou z mála možností, jak pro své PC sehnat alespoň trošku slušnou grafiku. Nicméně na nic lepší než Full HD v nízké kvalitě to v případě AAA her stejně nevypadá.

Chystané Ryzen 7 5700G a Ryzen 5 5600G tak přijdou na trh 5. srpna, čili za dva měsíce, a to s cenami 359 a 259 USD. Nabídnou nám v 65W celkem osm a šest jader Zen 3 se 16 MB L3 cache a osm či sedm CU grafiky Vega.

Ryzen 5 5600G by tak šlo srovnávat s modelem Ryzen 5 5600X, který má vyšší turbo, ale nižší základní takt. Disponuje sice také dvojnásobnou L3 cache, ale APU přijde na cenu nižší o 40 dolarů, čili Ryzen 5 5600G zřejmě budeme kupovat za cca 6500 s daní.

Ryzen 7 5700G ovšem vypadá s ohledem na cenu ještě trošku lépe, neboť ten je se svými 359 USD naopak o 90 dolarů levnější než Ryzen 7 5800X, který u nás aktuálně stojí cca 11 tisíc korun s daní. Ryzen 7 5700G by tak mohl přijít na cca 8800 Kč, čili tímto se ceny šestijádrových a osmijádrových procesorů AMD se Zen 3 v podstatě trošku sníží. I z toho důvodu by tak zájem o nová APU mohl být velice silný.



Otázka je, zda si AMD připraví také maloobchodní verzi modelu Ryzen 3 5300G, ale vzhledem k tomu, že se nyní orientuje spíše na výrobu dražších procesorů či produktů obecně a ty levnější z důvodu nedostatku kapacit vědomě zanedbává, nelze s něčím takovým počítat. Ostatně už slíbený Ryzen 5 5600G posouvá cenu desktopových Zen 3 dolů.

