Desktopové AMD Ryzen 4000 ‘Renoir’ očekávejme za dva týdny

Nové Renoir by také mohly nabídnout slušné možnosti pro přetaktování , ale to se ještě uvidí, až budou mít uživatelé rozsáhlejší zkušenosti, nicméně to vypadá, že je možné počítat alespoň s takovými 4,7 GHz taktu napříč všemi jádry. A to by bylo velice slušné.