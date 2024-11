Desktopové GPU Intel Arc Battlemage by mohlo přijít už v průběhu prosince

Ohledně desktopových grafických karet Intel Arc Battlemage se poslední dobou nějak moc nemluvilo. Intel nicméně představil jejich mobilní verze v procesorech Lunar Lake, kde ukázaly velmi slušný výkon při dobré efektivitě a také bez výraznějších problémů s kompatibilitou. To by mohlo znamenat, že uvedení desktopových verzí by z hlediska kvality grafických ovladačů nemusela být takový pohroma jako u Alchemistu. Nyní se na sociální síti Weibo objevil příspěvek leakera známého pod přezdívkou Golden Pig Upgrade Pack, který říká, že by se desktopový Battlemage měl představit v příštím měsíci, to tedy znamená v prosinci.



Zároveň mluví o "nádherném výkonu", přičemž těžko říci, co si pod tím představit. Jak ale ukázal mobilní Battlemage, tyto karty umí být opravdu dostatečně výkonné (iGPU v Lunar Lake patří mezi nejvýkonnější iGPU na trhu) a tam je také dost efektivní. Zda se tato efektivita dostatečně přetaví i do desktopových verzí, to zatím není jasné. Nebylo by to vůbec na škodu, protože Alchemist měl vedle z počátku hodně problematických ovladačů problém právě v neadekvátně vysoké spotřebě energie vzhledem k výkonu. Brzké uvedení (před Nvidia Battlemage a AMD RDNA 4) by mohlo Intelu nahrát i z toho důvodu, že by se v testech vymezoval ještě vůči starším generacím karet Nvidia Ada Lovelace a AMD RDNA 3.