Desktopové Meteor Lake měly být založeny na mobilních čipech, ale byly zrušeny

chystá příchod dlaždicové architektury do svých procesorů a bude tak následovat způsob, který už používá AMD. Nový systém se ale podle posledních úniků objeví jen v mobilních čipech. Jako první ho měla mít nová generace čipů, jenže ta by nakonec svou novou koncepcí (pro Intel) neměla vzít svět procesorů útokem, protože podle všeho byla desktopová řada procesorů Meteor Lake-S zrušena. Hovoří se o tom, že měla být založena na mobilních čipech (to patrně vysvětluje nelogický plán ubírat výkonná jádra proti dnešnímu stavu), což by patrně u desktopů vylepšilo efektivitu, ale na druhou stranu by to nepřineslo vyšší výkon. Nezapomeňme, že se v minulosti hovořilo o 50% vylepšení výkonu na watt

Vypadá to tedy, že stávající desktopový Raptor Lake nebude ve 14. generaci nahrazen novou generací, ale objeví se jen Raptor Lake Refresh, jak naznačují i uniklé roadmapy (z nich desktopový Meteor Lake úplně zmizel). To by ale současně mělo jednu výhodu. Socket LGA 1700 by se tak udržel na trhu ještě o jeden rok déle, takže by nebyl vyměněn po dvou generacích, ale po "třech". Možná se ale procesorů Meteor Lake-S přece jen tak trochu dočkáme. Spekuluje se, že se i přes zrušení objeví v trochu jiné podobě jako BGA procesory pro počítače NUC a jiné SFF systémy, kde se hodí jejich mobilní kořeny. Připomeňme, že Meteor Lake pro laptopy mají mít max. 6 výkonných jader Redwood Cove a 8 úsporných Cresmont a totéž se má týkat případných přeživších modelů, které se možná objeví v desktopovém nasazení (desktopy měly končit na konfiguraci 6P+16E u Meteor Lake místo dnešních 8P+16E u Raptor Lake).