Desktopové procesory Intel Nova Lake-S přijdou s 12 až 52 jádry, budou mít 4 LP-E

Společnost Intel připravuje novou generaci desktopových procesorů Nova Lake-S. Ty budou určené pro patici LGA-1854 a chipsety série 900. Mají přinášet vysoký výkon např. i díky podpoře velmi rychlých pamětí CUDIMM s rychlostmi přes DDR5-10000. Otázkou je, jaký bude tento výkon a především poměr výkonu a spotřeby, což je něco, v čem poslední Intely úplně neexcelují. Novinky mají přinášet obrovský počet jader, což může znamenat mnohé. Při vysoké zátěži to může přinést velmi vysokou spotřebu, možností ale také je, že pomalejší a úspornější jádra budou pro aplikace s menším vytížením efektivnější, méně často se budou přepínat procesy, což celkovou efektivitu může i zvýšit. Jak tomu bude, to se pochopitelně ukáže až časem. Každopádně všechny modely bez výjimky by měly být vybaven jádry LP-E Core, a to čtyřmi.

Vrcholem má být Core Ultra 9 s 52 jádry a podle všeho podporou pro 52 vláken (zdá se, že procesory budou nadále bez Hyper-Threadingu). Toto se má skládat z 16 P-Core, 32 E-Core a oněch 4 LP-E Core. Výsledkem bude 150W TDP, nicméně otázkou je především MTP. Core Ultra 7 půjde níže na 42 jader v konfiguraci 14P + 24E + 4LPE a nadále 150W spotřebou.

CPU Počet jader P-Core E-Core LP-E Core TDP Core Ultra 9 52 16 32 4 150 W Core Ultra 7 42 14 24 4 150 W Core Ultra 5 28 8 16 4 125 W Core Ultra 5 24 8 12 4 125 W Core Ultra 5 18 6 8 4 125 W Core Ultra 3 16 4 8 4 65 W Core Ultra 3 12 4 4 4 65 W

Core Ultra 5 přijde rovnou ve třech různých variantách. Ta nejsilnější bude mít 28 jader a konfiguraci 8P + 16E + 4LPE, přičemž spotřeba TDP se dostane na 125 W. O trochu níže zamíří varianta s 24 jádry v počtu 8P + 12E + 4LPE, zůstává také 125W TDP. A nakonec tu bude ještě varianta s 18 jádry, v jejímž případě půjde o konfiguraci 6P + 8E + 4LPE. Rovněž tato verze má mít 125 W TDP.

Nakonec tu budeme mít Core Ultra 3, kde silnější verze bude mít 16 jader jako 4P + 8E + 4LPE a TDP bude stanovena na 65 W. Úplným základem je pak varianta, která má 12 jader. V tomto případě je tu 4P + 4E + 4LPE a rovněž 65W TDP.