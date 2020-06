Desky s B550 se objevují v obchodech, prodávat se začnou zítra

Čipová sada AMD B550 přijde pro desky střední třídy a dá se říci, že pokud má dnes někdo zájem postavit si nový počítač na platformě AMD Ryzen, s velkou pravděpodobností bude chtít k tomu využít právě desku s tímto čipsetem. Ostatně AMD se už trošku zdráhá zajistit podporu starších sad včetně B450 na budoucích procesorech a je zřejmé, že i výrobci desek sami budou podporovat především své nejnovější modely.

Na druhou stranu, pokud si někdo pořídí desku s B450 a moderní Ryzen 3000 s tím, že o žádný budoucí upgrade nestojí a tato kombinace mu vydrží do další velké výměny, pak proti tomu se samozřejmě také nedá nic namítat. Ostatně desky s B450 by brzy mohly být k dostání výhodněji, respektive by se mohly alespoň vrátit na ceny ze začátku tohoto roku.

Už i v našich e-shopech se přitom začaly objevovat základní desky právě s čipsetem AMD B550 a dle techPowerUp budou v prodeji od zítřejšího dne. To automaticky neznamená jejich okamžitou dostupnost, nýbrž to, že zákazníci budou mít možnost je objednávat a pak už bude záležet na distribuci a zásobování konkrétních obchodů. Nicméně vzhledem k tomu, jak dlouho se už o B550 mluví a jak dlouho se objevují všemožné informace včetně fotografií a specifikací, by snad tyto desky měly přijít na trh v hojných počtech, neboť lze předpokládat, že nepůjde o uspěchané vypuštění.

Ceny z českých e-shopů bohužel ještě neznáme, ovšem například na Newegg začínají na 115 dolarech a končí na cenovce 300 dolarů. Dá se tak říci, že desky s B550 zasáhnou do cenových hladin modelů s B450 a X470, přesně jak se očekávalo. Budou tak spíše trošku dražší než modely s B450, což může být další důvod k tomu, aby si někdo pořídil právě ještě starší desku. Důvodem pak může být především (omezená) podpora rozhraní PCIe 4.0.

V souvislosti s tím můžeme zmínit také kampaň společnosti Asus , která už začala ve svých materiálech zmiňovat desktopová APU Ryzen 4000, jež AMD samo ještě ani nepředstavilo.

Vypuštění těchto APU by tak mohlo být rovněž na spadnutí a my se můžeme těšit na desktopové verze Zen 2 s až osmi jádry a grafikou Vega s až 8 CU (512 Stream procesorů). Pokrok ve výkonu by pak měl nastat především s ohledem na CPU, a to díky počtu jader (8C/16T) i architektuře Zen 2, zatímco v případě grafického jádra je tu bohužel krok zpět právě v počtu CU, který má vyrovnat vylepšená architektura a vyšší takty. Počkejme si ale na řádné testy.

Asus mimochodem ve své prezentaci zmiňuje také různé varianty nových levných základních desek, za čímž můžeme vidět čipset A520, který by se mohl stát právě vhodným doplňkem pro nová APU. Tyto desky snad dorazí během srpna.



Ceny souvisejících / podobných produktů: