Desperados III přijdou 16. června, co budeme potřebovat?

Desperados III se tedy dočkáme 16. června a i dle zveřejněných požadavků na hardware se na tom asi už nic nebude měnit. Sledovat budeme příběh pistolníka Johna Coopera, který zde bude jako hlavní postava, ovšem do jeho party se pak dostane i nevěsta na útěku Kate, nájemný zabiják Doc McCoy, trapper Hector a záhadná Isabelle. Vypadá to tak na řádnou dávku klišé z divokého západu, což ale k sobě patří a počítat do toho můžeme i prostředí se zapadlými městečky, bažinami, pouští a prostě obvyklými scenériemi.

V Desperados III si tak budeme moci zahrát za kteroukoliv z pěti jmenovaných postav a vybrat i si svůj přístup, který může zahrnovat tiché a postupné odrovnávání protivníků, anebo naopak čelní útok. Herní mechanika nám pak umožní hru kdykoliv pozastavit a naplánovat další kroky, takže jde především o taktickou hru, v níž bude důležitý i příběh. Nejlépe to ale ukáže video:

Už z něj je patrné i to, že hi-end herní sestava se z Desperados III zrovna nezapotí. V každém případě bude zapotřebí 20 GB na disku a DirectX 11 na Windows 7/8/10 64bit. Pak ale postačí 3GHz dvoujádrové CPU, 8 GB RAM a grafika úrovně GTX 560 a HD 5850 s 2 GB paměti.

Doporučená sestava pak zahrnuje 4jádrový procesor na 3 GHz, a to i obstarožní Core i5-750 či podobné, 12 GB RAM a pak GeForce GTX 760, Radeon HD 7870 a podobné. O hardwarové náročnosti se tak vůbec nedá mluvit.

Vedle PC bude tato hra k dispozici i pro PS4 a Xbox One a standardní edice už je k dispozici na Steamu v předprodeji za 50 eur. Krabicová Collector’s Edition s řadou bonusů bude v prodeji za 110 eur pro PC.

