Detekce autonehod u iPhonu 14 omylem volá záchranu i na horských drahách

Společnostuž nějakou dobu nabízí ve svých hodinkách Watch funkci detekci pádu, která pomohla už mnoha lidem. V nové generaci telefonů iPhone 14 a hodinek Watch, které byly představeny před měsícem, toto rozšiřuje a přidává detekci autonehody. To je umožněno i díky novému akcelerometru schopném registrovat až 256G přetížení, což by mělo umožnit dostatečně přesně rozpoznat průběh přetížení i v průběhu nehod ve velmi vysokých rychlostech (většina telefonů často končí někde u 2-4G, u běžných nehod okolo 60 km/h se můžeme bavit o přetížení okolo 30-50G ve špičce, v průměru pak někde kolem 20-30G). Jak se ale ukazuje, ani snad až zbytečně velkorysý rozsah akcelerometru nemusí stačit k tomu, aby funkce pracovala ve všech případech perfektně. Připomeňme ještě, že vedle akcelerometru funkce pracuje např. i se zvukovým záznamem.

Zjistilo se totiž, že telefony iPhone 14 volají záchranku i na některých typech horských drah, kde se také může dosahovat vyššího přetížení. Např. v zábavních parcích Dollywood a Kings Island se už několikrát stalo, že se telefony pokoušely v průběhu jízdy zavolat záchrannou službu. Jen na Kings Islandu to bylo minimálně 6krát. Člověk pochopitelně může volání zrušit, to se ale zrovna na horské dráze dělá dost těžko. Jednak si toho možná ani nevšimne (byť se telefon hlasitě hlásí), jednak je při takové jízdě vypnutí v podstatě nemožné a je mnohem pravděpodobnější, že by uživateli dříve vypadl telefon z ruky (a možná někoho i zranil), než by vypnul nouzové volání.

Zábavní parky tak už vyzývají uživatele, aby si na atrakce nebrali chytré telefony a hodinky, případně doporučují nastavit režim "letadlo". Je zvláštní, že funkce nejspíš nepočítá s takovými rozdíly, jako je zastavení vozu po nehodě, zatímco na horské dráze se po velkém přetížení, které by mohlo být mylně vyhodnoceno jako nehoda, stále jede dál.