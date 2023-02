Detekce nehody od Applu dává falešné poplachy: v Japonských Alpách 143 za měsíc

Počátkem loňského září představila společnostnové telefony iPhone 14 14 Pro . Jednou z novinek měla být detekce autonehody díky mnohem výkonnějšímu akcelerometru. Jak se ale zdá, ty hlásí nehodu i v jiných situacích, než jsou nehody v autech. Velkým problémem se to stalo v Japonských Alpách. Záchranáři v oblasti u Nagana se totiž nechali slyšet, že v období od 16. prosince 2022 do 23. ledna 2023 měli celkem 919 tísňových volání, přičemž celých 134 z nich byly falešné poplachy z lyžařských oblastí. Většinu z těchto 134 falešných poplachů měla na svědomí automatická funkce v produktech Applu. To je opravdu vysoké číslo.