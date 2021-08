Diagram platformy AM5 ukazuje, že se zatím nepočítá s PCIe 5.0

Alder Lake od Intelu tak jistojistě budou podporovat sběrnici PCIe 5.0, která oproti PCIe 4.0 nabídne dvojnásobnou propustnost na linku, ale to samé se nedá říci o budoucích procesorech AMD pro AM5, čili o Zen4 "Raphael". Ty zůstanou u PCIe 4.0, což pochopitelně nemusí představovat téměř žádný či dokonce vůbec žádný handicap.

Je třeba si uvědomit, že podpora PCIe 5.0 na straně procesoru a jeho platformy je pouze jedna část celé rovnice a na druhé straně musí být hardware, který pomocí takového rozhraní připojíme. Alder Lake přitom využijí PCIe 5.0 pro svých 16 hlavních linek a pro SSD budou mít připraveny stále linky PCIe 4.0. Čili se tu počítá především s nástupem grafických karet pro PCIe 5.0, což by mohla být řada grafik Intel Arc Alchemist. Respektive by to měla být ona, jinak by podpora tohoto rozhraní na procesorech Alder Lake byla v podstatě zbytečná, neboť až nastoupí nová generace grafických karet AMD a NVIDIA, mají tu být už jejich nástupci (Raptor Lake).

A další otázka je ta, zda tu rozhraní PCIe 5.0 vůbec k něčemu bude, čil zda zajistí nějaký reálný nárůst výkonu v případě, že se na trh dostane příslušný hardware.

- klikněte pro zvětšení -





Tento diagram ukazující I/O možnosti patice/procesorů AM5 a příslušných čipových sad zveřejnil server TechPowerUp a jeho původ by měl být v datech, která byla nedávno ukradena firmě Gigabyte.

Vidíme tu platformu, která se od dnešní liší v podstatě jen využitím pamětí DDR5, a to opět v rámci dvou kanálů a maximálně dvou modulů na kanál. Jinak se stále zůstává u PCIe 4.0, což samozřejmě neznamená, že to bude platit pro všechny budoucí procesory pro AM5, stejně jako patice AM4 nebyla omezena na PCIe 3.0.

Máme tu tak stále čtyři linky PCIe 4.0 pro spojení s čipovou sadou, dále základních 16 linek PCIe 4.0 pro (grafické) karty napojené přímo na procesor, které tedy lze rozdělit na 8+8 či ještě více pomocí MUX. Pak tu jsou další čtyři PCIe 4.0 pro hlavní slot M.2 (SSD) a ještě jedna takováto sada pro samostatný kontroler rozhraní USB4, k němuž případně povedou také dva DisplayPorty 2.0. Takže ano, máme tu nová rozhraní či podporu hardwaru jako DDR5, USB4 a DP2.0, ovšem konfigurace I/O nabízená uživateli ku potřebě zůstane v podstatě stejná, když opomineme další PCIe 4.0 pro USB4.

Ale jak bylo řečeno, to nemusí být na škodu, neboť vývoj musí nastat i s ohledem na další hardware. Uvidíme také, jak to bude s novými SSD pro PCIe 5.0, která by se mohla objevit právě už v příštím roce, i když asi těžko ve verzích pro PC, když je nebude moci využít generace AMD Raphael a ani Intel Alder Lake.

