Digitimes: AMD i NVIDIA chystají nové karty na září

Informace od serveru Digitimes je jasná a stručná. Píše se tu, že společnosti AMD a NVIDIA jsou připraveny k vypuštění nové generace GPU v září a že výrobci grafických karet by dle toho měli během třetího kvartálu přistoupit ke slevám starých karet. To pochopitelně proto, aby před nástupem novinek vyčistili sklady a připravili se.

Digitimes tak o vypuštění karet firem AMD a NVIDIA mluví jako o pevně daném faktu, ovšem i když obecně nemáme problém věřit informacím z tohoto zdroje, je jasné, že situace se může změnit, ať dnes platí cokoliv. Zdroj také nemluví vyloženě o herních grafikách, ale pokud je zároveň řeč o výrobcích grafických karet a snižování cen starých modelů pro stimulaci poptávky, je vcelku zřejmé, že půjde o herní grafiky.

Čili budeme předpokládat, že nejde třeba o CDNA grafiky AMD Arcturus a ani o akcelerátorové verze generace NVIDIA Ampere, ale o její herní verze a vedle toho o očekávané Navi 2x. O svých herních grafikách přitom NVIDIA zatím nezveřejnila vůbec nic, neboť ta bude jako obvykle s veškerými informacemi vyčkávat do posledního okamžiku. A společnost AMD zatím jen slíbila Navi 2x na tento rok bez jakéhokoliv upřesnění. Čili nástup obou generací v září opravdu není vyloučen a vypadá to, že se můžeme těšit na velice zajímavou druhou polovinu roku.

Pro NVIDII by to znamenalo dodržení víceméně dvouleté kadence, neboť karty RTX 2000 nastoupily právě na konci prázdnin roku 2018, aby byly po roce trošku oprášeny jako RTX 2000 Super. Čas na novou generaci GeForce tak už dozrává.

Co se týče společnosti AMD, pak v jejím případě by se dalo říci, že včera bylo pozdě. AMD totiž už dlouho nedostalo na trh herní grafiku, kterou bychom mohli považovat za hi-end. Jistěže tu byl Radeon VII, ovšem jeho epizodka byla krátká a nepříliš slavná a nyní se už stejně čeká na to, až AMD konečně přijde s kartou, která dokáže ohrozit právě i hi-end firmy NVIDIA.

V září tak snad uvidíme souboj nových těžkých vah, čili 7nm herních GPU Ampere a Navi 2x.

