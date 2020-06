Digitimes: AMD odloží nástup CPU Ryzen 4000 do příštího roku, proč?

V poslední době se navíc mluvilo o tom, že Ryzen 4000 (procesory, ne APU) dorazí už během září nebo října , zatímco AMD samotné slibovalo, respektive oficiálně stále slibuje, že přijdou prostě ještě letos. Dle serveru Digitimes to už ovšem neplatí a příčina nemá tkvět v technických potížích, ale prostě v tom, že Ryzen 3000 se prodávají dobře a Intel nepřipravil konkurenční produkty, které by představovaly vážné ohrožení. Jinými slovy, AMD zatím prý necítí potřebu generaci Ryzen 3000 nahrazovat novou.

Tuto informaci samozřejmě nelze zatím ověřit, a tak je třeba k ní přistupovat s rezervou. Digitimes je obecně spolehlivý zdroj informací, které získává od kontaktů mezi tchaj-wanskými průmyslníky, ovšem i tento web občas vypustí do světa kachnu, jako zrovna nedávno o 5nm Vermeer . Zatím tak budeme raději předpokládat, že Vermeer, a to v 7nm podobě, dorazí ještě letos, než se prokáže opak.

S tím spojená otázka tu tak visela už před tím, než se objevila nová zpráva od Digitimes: proč by mělo AMD vypouštět na trh tři nové procesory Matisse, když by už možná během stejného kvartálu měla nastoupit zbrusu nová generace Vermeer? Pokud tak má server Digitimes nakonec pravdu, pak AMD se mohlo k odložení nástupu nových Ryzen 4000 odhodlat teprve nedávno v květnu, na jehož konci prosákla právě zpráva o nových Matisse Refresh a tehdy už jistě moc dobře vědělo, jak na tom bude konkurence.

Matisse Refresh tak svým způsobem podporují informace o odložení generace Vermeer. Intel může AMD v desktopovém segmentu ohrozit čistě 10nm procesory nejdříve na konci příštího roku, takže z tohoto hlediska má AMD k dispozici velký manévrovací prostor. Do té doby by měl Intel připravit už jen 14nm hybridy Rocket Lake-S (patrně s 10nm I/O a iGPU čipem) s backportovanými jádry Willow Cove, respektive Cypress Cove , přičemž ani ty letos na trh nejspíše nenastoupí. Příští souboj mezi AMD a Intelem v případě desktopových procesorů by tak mohl nastat v prvním či druhém kvartálu příštího roku, a to právě mezi Vermeer a Rocket Lake-S.