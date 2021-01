Digitimes: Intel se firmě TSMC ještě neupsal

Digitimes tak tímto způsobem potvrzuje závěry, které si můžeme udělat z vyjádření předních představitelů Intelu . Jde jednoduše o to, že mluvit o dohodě mezi ním a TSMC je v této době ještě předčasné a jakékoliv zprávy zmiňující navíc i konkrétní výrobní proces buď jednoduše neříkají pravdu, anebo jsou založeny na spekulacích a úvahách, které sice mohou mít původ v Intelu, ale zatím nejde o nic určitého.

Jak dobře víme, aktuální vedení Intelu chce s rozhodnutím o outsourcingu výroby počkat spíše na to, jak se rozhodne nově zvolený, ale stále ještě neúřadující výkonný ředitel Pat Gelsinger. Právě ten už bude firmu řídit v době, kdy bude probíhat výroba jejích produktů v cizích továrnách, takže o tom by měl logicky rozhodnout především on. Tato výroba jistě probíhat, bude a otázka je spíše ta, čeho všeho se ještě bude týkat nad rámec již dříve ohlášených produktů, jako jsou grafické čipe Xe DG2.

Jak ukazuje tento známý graf serveru WikiChip, Intel v případě firmy TSMC nemá na výběr jen z hlavních procesů N7, N5 a N3. Máme tu ještě N6 jako vylepšený N7P a původně N7, anebo také rovněž vylepšený 5nm N5P. Dost jsme slyšeli také o procesu N7+, který jsme dříve přisuzovali firmě AMD a její aktuální generaci Zen 3. Šlo ale o nedorozumění dané tím, že AMD v roadmapě použilo u 7nm procesu znaménko +, čímž nás nesprávně navedlo právě na stopu procesu N7+, který využívá jako první proces firmy TSMC extrémní ultrafialovou litografii, ale jen okrajově na pár vrstvách.

Právě DG2 v podobě Xe-HPG mají přijít na trh letos, takže pokud je Intel nenechá vyrábět firmou Samsung, půjde s největší pravděpodobností o některý ze žlutě označených procesů 7nm generace a možná že právě o N7+ či N6.

Co se týče dalších produktů, na jejichž výrobě se může Intel s TSMC teprve domluvit, pak ty by už opravdu mohly být tvořeny 5nm procesem N5 či N5P, který je ale obecně viděn jako alternativa chystaného 7nm procesu Intelu, respektive toho, co z něj Intel chtěl mít. Nedávno jsme se totiž dozvěděli, že Intel svůj 7nm proces zvládl "vyléčit" , ale za cenu jistých úprav, které budou nejspíše znamenat, že nedosáhne očekávaných vlastností.

Čili N5 by jako alternativa rozhodně měl stačit a to by jednoduše znamenalo, že by byl nasazen právě pro produkty, které Intel chtěl jako první vyrábět svým 7nm procesem, čili konkrétně třeba GPU Ponte Vecchio nebo serverová CPU Granite Rapids. A to jsou produkty, které mohou dorazit nejdříve v příštím roce. Debaty o tom, zda TSMC bude či nebude mít pro uspokojení potřeb Intelu potřebné kapacity, jsou tak zatím v tomto ohledu předčasné, ale my si ještě počkáme na to, zda Intel nakonec nebude mít problém i s 10nm procesem, jehož výtěžnost ještě stále nelze považovat za výtečnou, a ten má přitom už letos v podstatě zcela nahradit 14nm proces, neboť Intel začne či začal vyrábět už 10nm desktopové procesory (Alder Lake-S), výkonné mobilní procesory (Tiger Lake-H) a serverové procesory (Ice Lake-SP).



