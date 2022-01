DigiTimes: na cestě je víc grafických karet, dodávky porostou

Takový Asus už v Evropě oficiálně předražil nové Radeony RX 6500 XT o polovinu , a to má jít o kartu, které se těžaři spíše jen obloukem vyhnou. Nám nyní ale jde o celý trh s grafickými kartami, o němž jsme se nedávno ze serveru MyDrivers dozvěděli, že by se mohl až překvapivě brzy dostat do normálního stavu, čili v takovém případě by se ceny karet opět propadly k doporučeným částkám. V této situaci, a právě i s přihlédnutím k faktu, že oficiální ceny nových karet Radeon od AIB jsou mnohem výš, než stanovuje AMD, však taková vize působí jako čistá fantazie, ovšem nyní přichází zpráva od DigiTimes Asia, dle níž by opravdu mohlo být lépe. Alespoň trošku.





Dle zdroje se poptávka po nových kartách aktuálně ve skutečnosti snižuje, což je přičítáno především nižšímu zájmu ze strany těžařů. Pokles hodnoty Etherea a jiných coinů v posledních dnech na to samozřejmě nemohl mít vliv. Jednak jde o příliš čerstvou událost a pak tato hodnota zůstává stále vysoká. Co ale začalo opět růst, to je objem spálených ETH po EIP-1559 a výdělky těžařů se od listopadu snižují, k čemuž přispívá také stále ještě rostoucí celkový hashrate ethereové sítě, který už přesáhl hodnotu 900 TH/s.

Právě celkový hashrate je i to, v čem se liší těžba BTC od ETH. Zatímco Bitcoin se dokázal až někdy v polovině prosince dostat na úroveň z loňského května, Ethereum na ní bylo už v polovině srpna a nyní už je na 1,5násobku. Tím více lidí se tak pere o výdělek, a tím jsou jejich zisky hubenější, a to s ohledem na vytěžený objem ETH už více než třikrát oproti loňskému jaru. K tomu se přidává i nejistota ohledně dalšího vývoje, a tak bychom se nedivili, kdyby si těžaři opravdu už dávali s dalšími nákupy pohov.

Zmínit bychom samozřejmě také mohli blížící se přechod Etherea na model Proof of Stake, který by po svém zavedení v okamžiku vyzmizíkoval veškerou těžbu této měny na grafikách. Ale jednak nevíme, jak se těžaři zachovají, když mají další možnosti, čili další coiny vhodné k těžbě a pak není vůbec jasné, kdy přechod na PoS vůbec přijde.

Vyšší zájem o grafické karty by ale měli mít stále hráči, kteří by se měli v příštích měsících dostat k vyššímu podílu vyrobených karet, jejichž dodávky se navíc mají zvýšit. Situace by se tak měla postupně zlepšovat, přičemž nedostatek potřebných komponent a problémy s logistikou by nakonec měly skončit někdy v polovině roku.

To už ale bude pomalu čas na nové generace karet, a sice Lovelace a RDNA 3.



