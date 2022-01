DigiTimes: Samsung jde proti proudu a uvažuje o zdražení svých SSD

Máme tu nový rok, a tedy i první kvartál 2022, v němž bychom dle DigiTimes Asia měli zaznamenat zdražení SSD značky Samsung, zatímco jiné firmy prý kvůli chabé poptávce spíše zlevňují. Podobná situace přitom panuje na trhu s paměťmi DRAM, čili za takových okolností bychom rozhodně neočekávali, že by se SSD obecně měla zdražovat, leda by se snad jejich výrobci potýkali s nedostatkem dalších potřebných součástí, jako jsou SSD kontrolery, různé SMD součástky či PCB.

Pokud se ale jiné firmy chystají zlevňovat a Samsung naopak zdražovat, musí tu být nějaký jiný důvod, ostatně zrovna Samsung by těžko mohl trpět globálním nedostatkem, který jiné firmy nepociťují.

Je tu ale jedno logické vysvětlení, a sice takové, že aktuální lockdown v čínské provincii Si-an zamává s tamní výrobou v továrnách Samsungu mnohem více, než se čekalo. Samsung ostatně už přiznal , že lockdown výrobu ovlivní, ale neuvedl nic o tom, jak vážné to je. Čínské úřady ale v této oblasti zavedly velice přísná opatření, kvůli nimž lidé byli výrazně omezeni i v nákupech potravin.

Svůj názor na tuto věc už také poupravila společnost TrendForce , která uvedla, že většina dodavatelů na konci minulého roku přestala udávat své odhady cen pamětí NAND Flash a nyní vše závisí na tom, jak dlouho bude lockdown v Si-an ještě pokračovat. Mluví se zatím ale spíše jen o možném nižším poklesu cen, než aby ty mohly růst a TrendForce také zdůrazňuje, že výroba továren Samsungu v Si-an nebyla přerušena, ale neprobíhá s takovou efektivitou jako dříve, což bude zřejmě následek opatření proti šíření epidemie a jde především o značně omezený pohyb lidí.

To znamená i omezení pohybu zboží, přičemž Samsung na místě vyrábí především SSD a UFS pro běžná PC a chytré telefony. Tento výkyv by sice měly pokrýt stále ještě bohaté skladové zásoby, nicméně právě tomu neodpovídá zpráva o tom, že by Samsung měl zdražovat. Možná se že tak jen chystá na takovou eventualitu, ostatně ze Si-an proudí do světa celkem 40 procent jeho produktů s NAND Flash. Dle aktuálních čísel také ještě nelze říci, zda počty nakažených osob v Si-an ještě porostou, nebo ne.



