Digitimes: TSMC nevidí Intel jako dlouhodobého zákazníka

My se také můžeme podívat na to, jaké procesy Intelu a TSMC by měly jít v příštích letech proti sobě a je to vcelku jednoduché. 7nm technologie Intelu se objeví nejdříve v roce 2022 a pokud ano, pak až na jeho konci, přičemž v tu dobu už má mít TSMC k dispozici 4nm i 3nm proces. Právě z toho pramení i informace, že po 6nm procesu, o kterém mluví China Times , by Intel mohl využít i 5nm či 3nm proces, a to pro výrobu CPU.