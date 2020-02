Digitimes: TSMC se kvůli Američanům odklání od Huawei, uvolní se 7nm kapacity?

Server Digitimes za rozhodnutím firmy TSMC vidí tlak vlády USA, která po významných partnerech amerických firem už dlouho žádá, aby s firmou Huawei přestali kamarádit. TSMC se tak nyní měla rozhodnout "snížit svou výrobní kapacitu vyhrazenou pro Huawei", což by mohlo tuto čínskou firmu opravdu citelně zasáhnout. Huawei dokázal, že se po svém zařazení na seznam Entity List, což se stalo v loni v květnu, obejde bez amerických dodavatelů a firmě se podařilo rychle najít alternativy jinde. Ovšem TSMC jako společnost disponující světově nejpokročilejšími výrobními procesy nemůže být tak snadno nahraditelná. V podstatě existuje jediná srovnatelná alternativa, a to Samsung.

Američané tak údajně měli v předchozích měsících vyvíjet silný tlak právě na TSMC a rovněž na tchaj-wanskou vládu, po níž prý chtěli zřídit omezení pro vývoz čipů do Číny a zvláště pak směrem od TSMC k Huawei/HiSilicon. My přitom dobře víme, že právě HiSilicon je jedním z hlavních zákazníků využívajících 7nm linky firmy TSMC s objemem objednávek plně srovnatelným s AMD.





Společnost TSMC měla dosud těmto tlakům odolávat, přičemž The Wall Street Journal v pondělí hlásil, že američtí zákonodárci začali uvažovat o restrikcích na dodávky americkými firmami vyráběných zařízení pro výrobu počítačových čipů, aby v důsledku narušili jejich dodávky firmě Huawei.

Právě to mělo dostat TSMC do obtížné situace mezi dva mlýnské kameny. Na jedné straně tu je tlak USA a na druhé straně dosud blízce spolupracující Huawei podílející se na vývoji 5nm i 3nm výrobních procesů. Jde ovšem i o to, že TSMC aktuálně opravdu nemá nouzi o zákazníky. Na jeho 5nm proces si už brousí zuby firma Apple, která tím uvolní 7nm kapacity a ty si zase velice rádi rozeberou ostatní zákazníci a především pak AMD, pro které může být odklon TSMC od Huaweie přímo požehnáním.

