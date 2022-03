DirectStorage na Forspoken: blíží se konečně řádné využití rychlých SSD?

Jedná se tu prostě o to, aby PC byla vůbec schopna zvládat, a tedy i využívat příval dat, který mohou zajistit moderní SSD. O tom se mluvilo už před dvěma lety, kdy se objevilo API DirectStorage a o půl roku později se přidala NVIDIA se svým RTX IO , neboť ta samozřejmě musí mít vlastní řešení.

Jak tedy uváděla i NVIDIA, je skutečný problém zpracovávat pomocí procesoru příval dat čtených z SSD, a to zvláště pokud jsou tato data komprimována. Pak bychom potřebovali moře procesorového času na včasné zpracování dat čtených z SSD pro PCIe 4.0 (propustnost 7 GB/s), čili pokud můžeme použít výkon GPU, můžeme získat i možnost daná data bleskově číst, a dosáhnout tak i toho, že se zcela zbavíme nahrávacích obrazovek a čekání. To už ostatně předvádí i některé příslušně vybavené hry pro PlayStation 5.

Microsoft tak do boje vytáhl se svým API DirectStorage, které v podstatě funguje stejně jako RTX IO. V rámci stávajícího systému se data musí nejdříve postupně rozbalit v hlavní systémové paměti s využitím výkonu procesoru a až pak putují do paměti grafické karty.

DirectStorage pro Windows umožní, aby byla data už v jisté optimalizované podobě načtena do RAM a zní pak už přímo do paměti GPU, kde pak proběhne to samé, o co se jinak stará CPU, čili dekomprimace. Výhoda je jednak ta, že se ušetří čas procesoru (i když zase vzrostou nároky na čas GPU) a pak i ta, že data až do cílové paměti putují v zabalené podobě, čili úsporně z hlediska využití sběrnice.

My tu bohužel ještě nemáme ukázku DirectStorage na hře Forspoken, ale nebudeme čekat dlouho, neboť AMD a Luminous Production předvedou toto API na GDC 2022 . Těšit se tak můžeme konkrétně na 23. března, respektive u nás již 24. března ve 2 ráno.



DirectStorage bude potřebovat příslušně výkonné SSD i GPU a fungovat bude na operačním systému Windows 11 i 10. Zajímavé přitom je to, že hra Forspoken se ani nechystá pro moderní Xbox, které už DirectStorage podporují, ale pouze pro PC a PlayStation 5. Jde ale o titul sponzorovaný firmou AMD, čili jako takový bude určen pro FidelityFX včetně Super Resolution a nabídne i SSAO, Screen-Space Reflections a raytracované stíny. Na trhu bude od 24. května, čili právě tehdy bychom se mohli dočkat první PC hry, která nám ukáže skutečnou sílu moderních SSD. Pokud tedy dříve nedorazí chystaná velká aktualizace Zaklínače 3, která má DirectStorage rovněž využít

