Displeje Samsung OCF OLED bez polarizační vrstvy dosahují špičkového jasu 5000 nitů

Společnost Samsung posouvá technologie OLED displejů opět o kousek dále. Nyní na Mobile World Congress 2025 (MWC25) představuje novou generaci displejů OCF OLED. OCF značí On-Cell Film a jde o technologii, která nepoužívá polarizátory. Ty se u OLED využívají k tomu, aby se zabránilo odrazům světla, což může snížit viditelnost displeje a zhoršit kvůli tomu podání černé při denním světle, na druhou stranu způsobují vysokou ztrátu světla produkovaného displejem (až 50 %), takže ten má menší jas a/nebo vyšší spotřebu. Díky OCF tak nový displej potřebuje jen 63 % energie ve srovnání s konvenčním displejem OLED pro dosažení stejného jasu. Další výhodou nových OCF je o cca 20 % menší tloušťka díky chybějící polarizační vrstvě.



OCF se už používá nějakou dobu, v případě Samsungu je to zejména u ohebných zařízení, poprvé to dostal telefon Galaxy Z Fold 3 v roce 2021 (řada Eco2OLED), poslední dobou se začal používat i u telefonů s klávesnicí a má ho např. i rolovatelné notebooky (pravděpodobně Lenovo ThinkBook Plus Gen 6). Novinka prezentovaná na MWC25 se chlubí tím, že v 10% plošce (10 % aktivních pixelů na displeji) dosahuje 1,5krát vyššího jasu než konvenční displeje. U nich Samsung mluví o 3300 nitech, zatímco jeho řešení dosahuje až 5000 nitů, přičemž má stejnou spotřebu. Výrobci tak mohou využitím tohoto displeje snížit spotřebu při stejném jase, zvýšit jas při stejné spotřebě, nebo jinak zlepšit poměr těchto dvou hodnot. Problém s odrazy se potom řeší speciálním filmem, který je mnohem tenčí než polarizátor. Tato technologie je také známa jako Color Filter on Encapsulation (COE).