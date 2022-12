Divné chování klávesnic Corsair K100 je chyba, nikoli keylogger

S tím, jak se zařízení stávají chytřejšími a bohatšími na funkce, tím více je zde možných míst, kde může být chyba. Vypadá to, že právě toto stojí za velmi podivným chováním klávesnic Corsair K100. Tyto high-endové klávesnice totiž některým uživatelům opakují texty, které napsali i několik dní zpět. Není divu, že se mnozí z nich vyděsili, a vzbudili to obavy z toho, že jsou jejich počítače napadeny keylogerrem (softwarem, který zaznamenává stisknuté klávesy, což může být využito např. k získání hesel). Podle společnosti Corsair byly prodány desítky tisíc klávesnic řady K100, ale jen velmi malý počet uživatelů se setkal s tímto chováním. Když se vám na obrazovce opět objeví jeden řádek velmi citlivého e-mailu, což se jednomu stalo, mysl to rozhodně neuklidní, a není divu, že se na internetu objevuje více a více stížnosti na klávesnici.



Zatím není jasné, co za tím vězí, ale keylogger společnost Corsair popírá, a dle jejích slov v klávesnicích není software, který by zaznamenával stisknuté klávesy. Problém se nyní vyšetřuje a vše napovídá tomu, že jde o chybu ve funkci pro záznam maker. Společnost už vydala první opravný firmware, u něhož se zdá, že potíže se zobrazováním dávno napsaných textů pominuly, nicméně se objevily zase nové bugy. U klávesnice za několik tisíc korun je to hodně nemilou skutečností.