DIY sada umožní postavit si Apple I snadno a bez pájení

Apple I byl původně znám prostě jako Apple Computer a vytvořil jej Steve Wozniak na popud Steeva Jobse, jejž napadla tehdy ještě velice neotřelá myšlenka prodávat lidem počítače. Už po roce byla výroba Apple I zrušena, ale jen kvůli tomu, že nastoupil druhý model a hvězda firmy Apple začala stoupat.

My si nyní můžeme zahrát na Wozniaka a s pomocí jednoduché sady využívající nepájivé pole můžeme sestavit první počítač firmy Apple. Jak je vidět, stačí k tomu několik integrovaných obvodů na připravených plošných spojích, pár dalších komponent a několik drátků. Zanedlouho může být hotovo a my budeme mít k dispozici vlastní Apple I, i když pochopitelně ne v původní podobě. To platí i třeba pro paměti, ostatně na takovou RAM v řádu několika kilobajtů tehdy nestačil jeden čip.

Nám ale stačit bude a vedle toho dostaneme mezi hlavními součástkami také 1 MHz MOS 6502 CPU (to však odpovídá originálu) a paměť ROM, v níž už je uložen původní Wozniakův operační systém. Pro napájení nám budou stačit baterie, nicméně co vstupní a výstupní periferie? Těžko někdo najde vhodný monitor či klávesnici, kterou by připojil k počítači ze 70. let.

Využít můžeme přímo kompozitní video port, takže nebude problém přikoupit adaptér převádějící tento signál na digitální s využitím HDMI. Pro klávesnici je tu port PS/2, takže v jejím případě by se opravdu dal v mnoha případech ještě najít kompatibilní model a problém nebude ani s adaptérem na USB. A mimochodem, PS/2 nepatří do původní výbavy počítače Apple I, neboť toto rozhraní pochází až z roku 1987.

Pro zprovoznění počítače poslouží řada online manuálů a návodů, které ukáží jednak to, jak jej dát dohromady a pak i jak jej provozovat. Sergei Panarin (CEO firmy SmartyKit) přitom kupodivu tvrdí, že stavbu počítače zvládneme asi za dva víkendy, což vypadá poněkud přehnaně.

Co se týče operačního systému, ten obsahuje dvě aplikace, a sice první pro programování v BASICu a druhou, která na obrazovku vykreslí v ASCII obličej Steva Wozniaka. Anebo lidskou lebku, záleží na představivosti. Nicméně dle SmartyKit je hlavním cílem sestavit si tento počítač a ne jej poté provozovat.

Původní Apple I přišel na částku 666,66 USD, což je ekvivalent dnešních 3.000 dolarů a vyrobeno bylo jen kolem 200 kusů. Sada od SmartyKit přijde později v tomto roce za 119 dolarů.

