DJI v USA ruší geo-fencing, drony mohou s varováním létat, kam chtějí

Před více než 10 lety, konkrétně v roce 2013, se objevil systém GEO, který dronům DJI zakázal létat do nepovolených zón (Restricted Zones nebo také No-Fly Zones). To se ale nyní mění. Společnost DJI se totiž rozhodla, že tento systém zruší a místo něj se objeví tzv. Enhanced Warning Zones, což jsou oficiálně vyznačené zóny od Federal Aviation Administration (FAA) . O nepovolených zónách nicméně bude uživatele jen informovat, ale po zavření výstražné zprávy mu umožní pokračovat dál.

DJI to označuje jako krok, který dá operátorům dronů opětovně kontrolu nad svými letouny a zodpovědnost přesouvá na ně. Tak jen doufejme, že se nebudeme setkávat s mnoha případy ohrožení větších letadel. Jenže, známe lidi, vždy se najde někdo, kdo pravidla slušného chování a stanovených zákazů poruší, když nebude mít nad sebou jasnou překážku jako doposud v podobě onoho geo-fencingu, který dronům jednoduše nepovolil další let do zakázaných oblastí.

Systém DJI GEO byl nicméně dobrovolným, ne zákonem vyžadovaným. Výrobce se k jeho odstranění odhodlal poté, co se už nějakou dobu používá systém Remote ID, který vysílá informace o registraci pilota, poloze dronu i jeho ovladače (případně místu vzletu). Dle DJI je to dost k tomu, aby bylo možné nalézt operátory dronů, kteří let v zakázaných oblastech poruší, a pak je náležitě postihnout. Provozování v takovém režimu plně odpovídá tomu, co požaduje FAA.

Načasování je poněkud zajímavé vzhledem k tomu, že DJI je nyní pod drobnohledem vlády a hrozí mu ban kvůli vazbám na Čínu a její vládu. Samo DJI politickou motivaci popírá a říká, že spuštění nové metody bylo v plánu už nějakou dobu a jen se opozdilo kvůli delšímu vývoji. Větší problém je spíše v tom, že právě v posledních týdnech s velkými požáry v Kalifornii jsme tu měli několik případů neukázněných pilotů, kteří ohrozili hasicí práce. Jedna nehoda dokonce vedle k tomu, že hasičské letadlo je po srážce s dronem mimo provoz.