Do provozu míří čínská elektrická loď Yujian 77 s téměř 4MWh akumulátorem CATL

Na elektrický pohon se nepřechází jen u pozemních dopravních prostředků, jako jsou auta, autobusy, nákladní vozy nebo vlaky. Míří i do letadel a do lodní dopravy. Jednou z prvních elektrických lodí je čínská Yujian 77, výletní loď určená pro provoz v Siamenském zálivu (Xiamen Bay), kde má během noci provést 4 plavby za sebou na jedno nabití.

Máme tu obří akumulátor od společnosti CATL s uspořádáním CTP (Cell-to-Pack), který pobere 3918 kWh elektrické energie a dosahuje systémové hustoty přes 140 Wh/kg. Když to spočítáme, znamená to, že by akumulátor měl vážit asi něco okolo 28 tun. Loď tak může na jedno nabití plout přes 100 km. Má jít o odolné články bez rizika tepelných úniků a jsou také odolné vodě (standard IP68).

Výrobce říká, že loď díky tomu ročně ušetří přes 400 tun uhlíkových emisí, což má odpovídat vysázení více než 20 tisíc stromů. Použité akumulátory jsou certifikovány nejen v Číně (China Classification Society - CCS), ale také u Bureau Veritas (BV), American Bureau of Shipping (ABS) a Det Norske Veritas (DNV). S elektrickými loděmi se tak patrně budeme setkávat stále častěji, i když především na kratších lokálních tratích.