Do střední třídy míří Qualcomm Snapdragon 7s Gen 4 s taktem 2,7 GHz
Včera, Milan Šurkala, aktualita
Další novinkou ve výrobním programu společnosti Qualcomm je procesor Snapdragon 7s Gen 4. Míří do střední třídy s frekvencí až 2,7 GHz.
Nabídka mobilních procesorů pro telefony a tablety byla rozšířena o nový Qualcomm Snapdragon 7s Gen 4. Tento 4nm procesor míří spíše do telefonů střední třídy, spíše její spodní části. Je založen na 64bitové architektuře ARM a jeho takt dosahuje maximálně hodnoty 2,7 GHz. Oproti předchůdci s 2,5 GHz nemá být ale o mnoho rychlejší. Výrobce totiž hovoří jen o 7% nárůstu výkonu CPU a totéž má platit pro GPU Adreno. Podporovány jsou API OpenCL 2.0 FP, OpenGL ES 3.2 i Vulkan 1.3. Nechybí však AI Engine a možnost běhu generativní AI na zařízení. Zvládá paměti LPDDR5-3200.
Najedeme tu 5G modem s nejvyšší rychlostí stahování 2,9 Gbps. Podporuje jak pásmo Sub-6GHz, tak i mmWave, což je nejen na tuto třídu nadstandard. Wi-Fi 6E pak slibuje rovněž přenosové rychlosti až 2,9 Gbps, máme tu i Bluetooth 5.4 a NFC. ISP Spectra je trojité a zvládá tři 21MPx fotoaparáty při 30 fps, 32+21 MPx nebo jeden 64MPx při téže rychlosti vyčítání. Spolupracovat nicméně může až s 200MPx snímačem. Videa je možné natáčet maximálně ve 4K při 30p nebo Full HD při 120p, podporovány jsou kodeky H.264 i H.265. Zvládá multi-frame HDR. Mezi podporované polohové služby patří Beidou, Galileo, GLONASS, GPS, NavIC a QZSS.
Procesor může posílat data až na WFHD+ displej s frekvencí 144 Hz, externě pak zvládne 4K při 60 fps. Pokud jde o USB-C, to umí i ve standardu verze 3.1 a podporuje nabíjecí technologii Quick Charge 4+. Zatím ale není jasné, ve kterých telefonech se objeví jako první.
Zdroj: qualcomm.com, androidheadlines.com