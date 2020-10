Dobrá zpráva, ceny Flash i DRAM mají ještě tento rok dále klesat

Ve skutečnosti ale ceny SSD na našem trhu v průběhu celého roku spíše klesaly, nebo se alespoň držely na stejné úrovni. Dnes si tak můžeme pořídit 1TB model i za cca 2500 Kč, samozřejmě pokud nebudeme trvat na výkonném modelu pro PCIe. Vývoj byl pochopitelně ovlivněn pandemií, na kterou letos v lednu ještě nic neukazovalo a tehdy jsme řešili spíše jen to, jaký dopad bude mít epidemie v Číně na tamní výrobu.

Co se týče aktuálního stavu, letargii na trhu s DRAM má způsobovat především vlažná poptávka v serverovém segmentu, kde mají mít firmy velké skladové zásoby pamětí a nemají zájem o další dodávky. To pak nemůže vyvážit ani vyšší zájem firem z mobilního trhu, kde se společnosti jako Xiaomi, OPPO či Vivo už připravují na to, že Huawei půjde z kola ven . Ten má mít totiž jen omezené zásoby 5nm SoC pro své chystané telefony, které stihl získat ještě před americkou blokádou a poté nebude mít možnost, jak vyrábět konkurenceschopné čipy. To samozřejmě pokud se něco zásadního nezmění.