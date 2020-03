Dodávky základních desek a grafik se rekordně snížily, ceny pomalu rostou

Jde o dopady opatření proti šířícímu se koronaviru, neochotu lidí se kvůli stejnému důvodu vrátit do práce a v neposlední řadě pak i o nízký zájem čínských zákazníků o nový hardware. Vše tak jde ruku v ruce, z čehož vychází snad jediný pozitivní dopad v tom, že se současně snížila nabídka i poptávka, takže zatím nemáme informace, že by hardware měl výrazně zdražit.

Ovšem v tomto ohledu se stačí podívat na aktuální ceny a zde už je třeba být na pozoru, neboť průměrné ceny základních desek u nás začínají růst a stejné je to s grafickými kartami. Zajímavé ale je, že rostou právě průměrné ceny a ty minimální se drží na stejné úrovni a někde se dokonce i snižují v efektu rozevírajících se nůžek. Těžko říci, zda jde o dopad snížené výroby, problematičtější distribuce či prosté nervozity, protože skladové zásoby zatím jsou a téměř všude.

Co se týče cen SSD a pamětí DDR4, v tomto případě lze mluvit pouze o stagnaci a tomuto hardwaru se ostatně nevěnuje ani zpráva Digitimes. Ta si všímá právě základních desek a grafických karet, jejichž produkce se velice výrazně snížila, čili v návaznosti pak i dodávky na trh.

Digitimes (via techPowerUp ) zmiňuje obavy firem AMD, NVIDIA a Intel, které očekávají slabší tržby v průběhu první poloviny roku a také to, že poptávka zákazníků ve třetím kvartálu se nemusí tak rychle vzpamatovat, jak analytici ještě před několika týdny předpokládali. Možná se tak ještě před koncem března dočkáme tiskovek hlásících snížené předpokládané tržby a bude velice zajímavé si pak přečíst o výhledu do budoucna, ale ten přijde až někdy v dubnu se závěry za první kvartál.