Donald Trump shání další miliardy pro návrat na Měsíc a výpravy na Mars

NASA se už nemůže těšit obrovské popularitě a především finanční podpoře, které se jí dostávalo za časů programu Apollo. Nyní se navíc její pozornost soustředí mnoha směry, kudy tak unikají i dostupné finance, ovšem na druhou stranu je tu možnost využít služeb a schopností soukromých firem, což tu dříve nebylo. Ostatně nyní už můžeme pomalu očekávat ohlášení data, během němž na ISS poletí první astronauti v lodi firmy SpaceX.

Pokud se ale NASA bude chtít vrátit na Měsíc a navíc u něj vybudovat stále obydlenou stanici, vyžádá si to další finance a ty se nyní pokusí zajistit americký prezident Donald Trump. Byla to ostatně jeho administrativa v čele s Mikem Pencem, která ohlásila nové cíle pro americký vesmírný program.

V novém návrhu rozpočtu, který byl do Kongesu zaslán právě včera, tak Bílý dům požaduje navýšení částky pro NASA na více než 25 miliard dolarů pro rok 2021. Z toho by pak dle daného dokumentu mělo jít 12,4 miliard na program Artemis, čili návrat amerických astronautů na Měsíc, což se má stát skutečností v roce 2024. Jak je vidět, částka přes 25 miliard dolarů by představovala slušný nárůst rozpočtu, který se už ostatně několik let zvyšuje oproti letům 2011 až 2015, které byly v moderní historii NASA nejhubenější.

Rok Rozpočet NASA (mld. USD) Procent federálního rozpočtu Hodnota v roce 2014 mld. USD) 2014 17,647 0,50% 17,647 2015 18,010 0,49% 17,989 2016 19,300 0,50% 19,037 2017 19,508 0,47% 18,841 2018 20,736 0,50% 19,540 2019 21,500 0,47% 19,909 2020 22,629 0,48% 20,847



Pro srovnání, NASA disponovala dosud největším rozpočtem v roce 1966, kdy dosáhl 4,41 % federálního a přepočteno na hodnotu dolaru v roce 2014 to dělalo 43,5 miliardy pro jeden hlavní cíl. Nyní záleží na Kongresu, zda Trumpově žádosti vyhoví, nebo ne. Je přitom známo, že Bílý dům neposkytl jen holou žádost o navýšení, ale také podrobný rozpis, na co konkrétního budou finance navíc vynaloženy a kdy. Například 3,4 miliardy má padnout na konstrukci Human Landing System, čili přistávacího modulu pro Měsíc. Je také třeba poznamenat, že tyto plány NASA mají také své hlasité odpůrce z řad demokratů ve Sněmovně reprezentantů, kde vznikl návrh na zákon (H.R. 5666), který požaduje, aby výzkum týkající se pouze Měsíce včetně technologií pro využití tamních zdrojů nebyl financován z prostředků pro Moon to Mars Program, čili pro mise na Mars. Proti tomu se už ozvali zástupci vědců, inženýrů a obecně expertů z 12 států, kteří v dopise pro NASA vysvětlili, že tento zákon může v konečném důsledku ohrozit mise na Mars. Jde totiž o to, že NASA se bude potřebovat nejdříve naučit, jak může na cizím světě využívat místní zdroje, pro což bude právě Měsíc ideální cvičiště. Kritici návrhu to tak vidí jako nepřímé snahy zamezit celému programu návratu na Měsíc a expedicí na Mars, nicméně z rozložení sil v americkém Kongresu to aktuálně vypadá, že návrh zákona nemá šanci přejít přes Senát, kde mají republikáni na rozdíl od Sněmovny reprezentantů většinu. Zdroj: The Verge

Ceny souvisejících / podobných produktů: