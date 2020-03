Doom Eternal: jaký hardware si máme připravit?

Doom Eternal přijde pro PC, PS4, Xbox One a Stadia už příští týden v pátek, čili 20. března. Založen bude na opět nové verzi enginu idTech, a to s pořadovým číslem 7, která umožní, aby běžel až při snímkovací frekvenci 1000 FPS . To samozřejmě spíše teoreticky, neboť v praxi toho těžko někdo dosáhne, a to jak s ohledem na výkon sestavy, tak vzhledem k možnostem monitorů.

Většina hráčů bude stejně ráda, když Doom Eternal rozběhá alespoň na plynulých 60 snímků za sekundu, přičemž jako minimální konfiguraci Bethesda bere takovou, která hru rozběhá na Full HD právě při 60 FPS, ovšem na nízké detaily. Doporučená je pak taková, která zvládne rozlišení 1440p při rovněž 60 FPS, ale už na vysoké detaily.

V každém případě pak budeme potřebovat 50 GB volného prostoru, 64bitový procesor i operační systém Windows 7 či Windows 10. Je zajímavé, že v Bethesdě už jaksi neberou v potaz existenci osmiček, ale to lze vzhledem k jejich neoblíbenosti pochopit.

Minimální konfigurace:

Intel Core i5 @ 3,3 GHz, AMD Ryzen 3 @ 3,1 GHz či lepší

8 GB RAM

NVIDIA GeForce GTX 970 (4GB), GTX 1060 (6GB), GTX 1650 (4GB) nebo AMD Radeon R9 290 (4GB)/RX 470 (4GB)

Doporučená konfigurace:

Intel Core i7-6700K, AMD Ryzen 7 1800X nebo lepší

16 GB RAM

NVIDIA GeForce GTX 1080 (8GB), RTX 2060 (8GB) nebo AMD Radeon RX Vega 56 (8GB)

Můžeme si počkat na testy, ale vypadá to na rozumné nároky, i když majitelé 6GB verzí GeForce GTX 1060 by asi očekávali, že Doom Eternal rozhýbou v rozlišení Full HD na vyšší než minimální detaily. Ovšem záleží i na tom, jak vůbec bude tato hra na minimálních detailech vypadat. Můžeme ale očekávat, že nový Doom jako obvykle nabídne mnoho nastavení ohledně kvality grafiky. Osobně by mě ale zajímala jedna věc, a sice kde bychom asi tak mohli sehnat grafiku RTX 2060 s 8 GB paměti.

Prozatím se také nemluví o ray tracingu, který Doom Eternal má podporovat. Jenomže tato podpora dorazí někdy později a z vyjádření tvůrců bylo zřejmé, že nepatří mezi nejvyšší priority. Takže se zatím ani nedozvíme, co si máme připravit, pokud budeme chtít ray tracing zapnout a co od něj vůbec můžeme očekávat. Nicméně obvykle se ladí tak, aby bylo alespoň trošku možné jej provozovat i na RTX 2060. Někdy později mimochodem také dorazí verze hry pro Nintendo Switch.

Ceny souvisejících / podobných produktů: