Doom Eternal: příkladná optimalizace id Tech 7

Doom Eternal může běžet až na 1000 FPS, ale bylo by bláhové se domnívat, že toho nějaká sestava dosáhne, pokud půjde o použitelné rozlišení a kvalitu. A i kdyby ano, stejně nám to bude k ničemu, a to ne kvůli diskutabilnímu přínosu takové snímkovací frekvence, ale kvůli tomu, že ji nezvládne žádný dostupný monitor.

Server techPowerUp se už podíval na Doom Eternal z technické stránky a odhalil i to, že nároky na kapacitu paměti grafické karty mohou být velice krvavé, pokud jde o nastavení kvality Ultra Nightmare, a to i při nízkém rozlišení. A ve 4K už nestačí ani 8 GB, jenomže veškeré testy byly poté provedeny právě na stejné nastavení kvality a nenaznačují, že by karty se 6 GB či dokonce 3 GB paměti nějak výrazně nestíhaly.

Ve skutečnosti je tomu spíše naopak, posuďte sami:





Na nejvyšší detaily si ve Full HD zahrajeme na plynulých 60 FPS i s 3GB verzí GeForce GTX 1060. Co se týče výkonu karet AMD vs. NVIDIA, v případě klasického souboje GTX 1060 6GB vs. RX 580 vychází lépe AMD, ale jinak je RX Vega 64 přesně na úrovni "odvěké" soupeřky, GeForce GTX 1080 a i nové Navi jsou tam, kde jsme je mohli čekat.

A pokud by někdo rád už rovnou hrál v rozlišení Ultra HD, máme tu dobrou zprávu. Doom Eternal na rovněž nejvyšší detaily v tomto rozlišení zvládne na cca 60 FPS i Vega 64 nebo RTX 2060 Super, což rozhodně nejsou karty, od nichž by se to dalo čekat. Cokoliv výkonnějšího už nám přinese další snímky za sekundu, a to až ke 106 FPS v případě RTX 2080 Ti. No a pokud zrovna nemusíte mít rovnou 60 FPS a stačí vám relativně plynulý obraz, mohou stačit i moderní GTX 1600, výkonnější staré Pascaly a ani s RX 580 či 590 to nebude špatné.

Není pak divu, že dle nově prováděné analýzy serveru techPowerUp mají karty v Doom Eternal v průměru o cca 30 až 50 procent vyšší snímkovací frekvenci. Na druhou stranu lze říci, že grafika v Doom Eternal je v podstatě na dnešní poměry AAA her jednoduchá z hlediska komplexnosti scén a také se poukazuje na textury s nižším rozlišením, ovšem to neznamená, že tato hra celkově nevypadá dobře. Díky svým nárokům navíc bude celkově přístupnější více hráčům a to se cení.

