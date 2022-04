Doom už také podporuje ray tracing, můžete si jej vyzkoušet

Doom: Ray Traced pochopitelně nebude a nemůže vypadat jako dnešní moderní hry a ve skutečnosti vypadá prostě řečeno zvláštně. Zůstaly tu ostatně geometricky velice jednoduché scény, do nichž jsou zasazeny objekty tvořené 2D grafikou, přičemž do toho přibyly třeba odrazy pochodní nebo stíny, které vypadají až nepatřičně. Výsledek je tak místy ještě podivnější než v případě Quake II RTX , který má celkově mnohem modernější grafiku, ale v pohybu už to vypadá mnohem lépe a jisté je, že v době, kdy byl Doom či Doom II aktuální, bychom z takové grafiky byli naprosto odvaření.