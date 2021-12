Doplňky proti "škodlivému" 5G mohou být samy radioaktivní

datových sítí 5G jsou mnohými lidmi považovány za škodlivé, způsobující nejrůznější nemoci od Vlnyjsou mnohými lidmi považovány za škodlivé, způsobující nejrůznější nemoci od covidu až po rakovinu. Kvůli tomu jsme tu už měli např. i útoky na mobilní vysílače . Prozatím ale nebylo prokázáno, že by byly nějak znatelně škodlivější než vlny sítí 3G a 4G. To nemusí hned znamenat, že jsou nutně hned bez negativních účinků, ostatně i u neionizujícího záření pomalejších mobilních sítí se stále zkoumá, jak moc jsou vlastně škodlivé. Některé firmy se chtějí na hysterii okolo 5G přiživit, a tak začaly prodávat nejrůznější doplňky, které mají "škodlivé" vlny 5G neutralizovat. Smutné je, že mohou být samy o sobě ještě horší.

Studie, za kterou stojí nizozemské organizace ANVS (Úřad pro jadernou bezpečnosti a obranu proti radiaci) a RIVM (Národní institut pro zdraví a životní prostředí), totiž zjistila, že na trhu je přinejmenším 10 doplňků, které mají sice bojovat proti téměř neškodnému neionizujícímu záření 5G sítí, ale samy o sobě vyzařují ionizující záření, které je na tom mnohem hůře (může např. poškozovat tkáně, DNA,...). Ionizující záření má např. rentgen a obecně radioaktivní materiály. Radioaktivní záření sice naštěstí není příliš vysoké, nicméně dlouhodobé vystavení těmto pomůckám by už mohlo překračovat povolené bezpečné limity.

Mezi nebezpečnými produkty jsou např. masky na spaní od Energy Armor, nejrůznější náramky od téže společnosti, produkty Magnetix, Basic Nero a přívěšek Quantum Pendant. Je možné, že by případné (byť nepříliš pravděpodobné) zdravotní problémy uživatelé těchto doplňků mohli připisovat paradoxně tomu, že 5G záření bylo tak příliš silné, že ani ochrana na ně nestačila, a v jejich přesvědčení by je to ještě více utvrdilo, ačkoli by problémy mohly být způsobeny právě touto "ochranou". Organizace vyzývá k vrácení doplňků a jejich odbornému zneškodnění, zároveň byl vydán zákaz jejich prodeje.

