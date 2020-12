Dosáhne přetaktovaná RX 6800 na výkon RX 6800 XT?

Radeon RX 6800 přišel zatím jako nejslabší z nových modelů od AMD, kterého od výkonnější karty RX 6800 XT dělí 12 CU a o více než 100 MHz nižší takty. Rozdíl tak rozhodně není zanedbatelný, takže dohnat výkon modelu XT pouhým přetaktováním jistě nebude snadné.

Server wccftech to přesto zkusil, a to přitom ne s využitím drahé verze karty s vylepšeným napájením či dokonce s vodním chlazením, ale na prosté referenční kartě, která pracovala v systému s Ryzenem 5900X, 32GB DDR4-3600 a na desce s X570. V Radeon Settings byl limit spotřeby zvýšen o 15 procent, propustnost pamětí navýšena na 16,8 Gb/s (2100 MHz), takt GPU pak na 2350 až 2450 MHz a zapnuta byla funkce Smart Access Memory.

Výsledek byl v grafech označen za RX 6800 "Rage Fury" a my se můžeme podívat na to, jaký výkon takto nastavená karta poskytla. Z popisu ovšem vyplývá, že RX 6800 XT neměl zapnutou funkci Smart Access Memory, což je ovšem v podstatě podvod, neboť ta nemá s přetaktováním nic společného.

Ukazují na to i výsledky ve hře Forza Horizon 4, která dokáže díky Smart Access Memory získat i více než 10 procent výkonu navíc, takže pak se ani nelze divit, že přetaktovaný RX 6800 výrazně překonal kartu RX 6800 XT. V žádném jiném testu tento výsledek nebyl zopakován, ale i tak se objevily zajímavé testy.

Dá se říci, že přetaktovaný RX 6800 dosáhl na výkon RX 6800 XT ještě v titulech Total War Saga: Troy, Amid Evil, Horizon Zero Dawn a Metro Exodus. V ostatních hrách jako Control, Shadow of the Tomb Raider, Borderlands 3, Call of Duty Modern Black Ops Cold War či Watchdogs Legion byl RX 6800 "Rage Fury" někde na půli cesty mezi výchozím nastavením karty a RX 6800. Budeme také pevně doufat, že informace o zapnutém DLSS v Control a Metro Exodus je čistě jen chyba způsobená kopírováním předchozích textů (a testů).

Škoda že se zde podvádělo pomocí Smart Access Memory, aby byl dohnán deficit 12 jednotek CU, ovšem i kdyby k tomu nedošlo, stejně bychom mohli namítnout, že RX 6800 XT lze přece přetaktovat také.



