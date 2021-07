Dostupnost produktů AMD nebude dostatečná po celý zbytek roku

Rozhodně se tak nedalo počítat s tím, že zlepšená dostupnost Radeonů bude znamenat jejich hojný výběr v obchodech a rychlý pokles cen na úroveň doporučených částek. Ceny grafických karet ostatně klesly již dříve a v posledních týdnech jdou dolů už velice neochotně, přičemž dostupnost je velice proměnná. Stále tak platí, že reálně dostupné karty mají cca dvojnásobné ceny, než by měly mít.

V průběhu druhého kvartálu by se ale situace měla přece jen pomalu lepšit, i když Lisa Su z AMD neočekává, že by se během něj poptávka a nabídka vyrovnaly. Dozvěděli jsme se také, že AMD vyjednává se svými dodavateli a zkoumá možnosti dalšího růstu, ovšem podrobnosti se nedozvíme, takže není jasné, zda jde třeba o TSMC a 7nm kapacity, či kapacity pro pouzdření a testování nebo snad něco jiného. Pravděpodobně to ale bude mix všeho potřebného.

Je tu i dobrá zpráva, za kterou můžeme paradoxně pokládat známky poklesu celého trhu s PC, o čemž nedávno mluvila firma IDC a nyní i AMD. Lisa Su také varuje před nenadálými a náhlými epizodkami nedostatku jistých komponent, které se mohou v tomto roce objevit a ovlivnit dostupnost jistého zboží, ale předvídat lze v této situaci těžko.

Zkrátka a dobře, grafické karty se nejspíše budou alespoň do konce roku prodávat za vysoké ceny, nová APU Cezanne chystající se na volný trh asi také nebudou hojně dostupná a s nimi i jiné produkty.



