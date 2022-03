Jedno z posledních překvapení hry Witcher 3 si žádá sedm let ve hře

Youtuber xLetalis se zaměřil právě na jedno konkrétní Easter Egg, které by možná bez vkladu vývojáře Philippa Webera zůstalo neobjeveno. Právě Weber pracující coby quest designer vypustil do světa několik vodítek a zprvu jasně uvedl právě pod jedním z videí od zmíněného youtubera, že postava Vivienne skrývá ještě jedno poslední tajemství. Později prozradil, že tu jde o Skellige a že celá věc zachází poněkud dál, než by si někdo mohl myslet.

A pokud má někdo dostatek času a vůle pustit se do hledání takové věci, může jako xLetalis být nakonec úspěšný. Ale popořadě.

Jde tu o vedlejší quest z datadisku Blood and Wine, který se nazývá The Warble of a Smitten Knight. V něm Geralt zkoumá zakletí jisté Vivienne de Tabris, která se postupně mění ve žluvu a pomocí magie skrývá svůj zobák a jinou ptačí výbavu. Tento quest lze vyřešit různými způsoby a mezi nimi je i přeměna prokletí ve žluví vejce, což ale má nakonec Vivienne přinést smrt. To ovšem až po sedmi letech, takže už je zřejmé, odkud vítr fouká.

Vivienne smířená s touto vidinou se rozhodne, že svůj zbývající čas stráví cestováním, aby nakonec skončila právě na Skellige, což se ale nemusí stát vždy v závislosti na stavu hlavní dějové linie. xLetalis tak pomocí konzole přesunul Vivienne na Skellige a poté přetočil herní čas sedm let dopředu, aby zjistil, že poté skutečně padne mrtvá k zemi. PCGamer sice upozorňuje, že už na to dříve přišli na německém GameStaru, ale tím si to nebudeme kazit.



Můžeme jen doufat, že nový Zaklínač , který právě vstoupil do vývoje, bude podobně propracovaná hra a vývojáři dostanou dost času a příležitosti k tomu, aby se mohli vyřádit. Jistou naději nám dává právě to, že se v CD Projekt Red rozhodli využít Unreal Engine 5 namísto svého REDengine, který by si opět vyžádal pozornost, peníze a čas. Takto by se tedy vývojáři měli soustředit především na hru samotnou spíše než na technickou stránku, a tak se v tom snad odrazí i její kvalita a polské studio si napraví svou Cyberpunkem pošramocenou pověst.

