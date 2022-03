Dr. Y.J. Mii z TSMC: nedostatek čipů potrvá ještě několik let

Už delší dobu je jasné, že nedostatek čipů může při předpokládaném vývoji vyřešit pouze stavba nových továren a případný přesun výroby na modernější kapacity, což je v obojím případě věc, která si žádá především čas a to musíme brát v úvahu ještě potřebné navýšení výroby waferů, chemikálií a materiálů nehledě na pracovní sílu. Firmy jako AMD a NVIDIA přitom slibují, že ještě letos se situace začne zlepšovat, což možná nastane v jejich případě. Respektive už to nastalo, ale ne jejich zásluhou, nýbrž díky pokleslé poptávce po nových PC. V jiných odvětvích ale zoufalý nedostatek čipů přetrvává.

Co k tomu však může říci Dr. Y.J. Mii (SVP výzkumu a vývoje, TSMC)? Dle něj jde o velice prostý vztah poptávky a nabídky, který neumožní, aby se situace letos začala viditelně zlepšovat. Je přitom jasné, že Mii mluví o celém trhu s čipy a nemá úzce zaměřený pohled jako šéfové jednotlivých firem.

Dr. Mii prostě říká, že poptávka po čipech, která se v posledních letech začala prudce zvyšovat, zastihla polovodičový průmysl zcela nepřipravený. Firmy se sice začaly předhánět s investicemi, ale výstavba nových továren si vyžádá čas. Ostatně samotná firma začala v reakci na vývoj velice brzy stavět novou továrnu v Arizoně, a to v červnu 2021 a dle nejnovějších informací se v ní začne vyrábět asi až na začátku roku 2024. K tomu je třeba přičíst ještě několik měsíců, než budou čipy skutečně hotovy a máme tu cca polovinu roku 2024, což víceméně odpovídá pohledu Dr. Mii, který mluví o dalších 2 až 3 letech přetrvávajícího nedostatku.

Dozvídáme se také, že lidé z průmyslu mají dnes už mnohem lepší představu o dalším vývoji poptávky než měli před dvěma lety, kdy začal řádit Covid-19 a nikdo netušil, co bude dál. Čili i to mohlo ovlivnit dřívější přehnaně optimistické předpovědi, samozřejmě nehledě na to, že přílišný pesimismus z úst šéfů zainteresovaných firem nikdy nepůsobí dobře.

Samotný Dr. Mii, který v TSMC pracuje už 26 let, přitom nyní vede vývoj 3nm procesů, které začnou být využívány ještě letos, a to především pro účely firmy Apple (čip M2 či M3). Dále také s kolegy pracuje i na dalším stupni, čili 2nm třídě procesů, a tak jde o jednoho z nejpovolanějších lidí, kteří se mohou vyjádřit k tématu, kam polovodičový průmysl vůbec směřuje.

Dr. Mii nám připomíná, že už se blížíme k hranici stanovené velikostí samotných atomů. Dříve bylo možné připravit další generaci výrobních procesů adaptací a laděním těch starších, zatímco nyní je třeba pro každou novou generaci vyvíjet novou tranzistorovou architekturu a používat nové materiály, procesy výroby a nástroje. Už tak nejde jako dříve o vcelku "jednoduchý trik". Více však toto téma bohužel nebylo rozvedeno.

