Dragon Age: The Veilguard se ukázal v traileru, následovalo gameplay video

Dosud poslední díl Dragon Age: Inquisition vyšel už v roce 2014, přičemž v roce 2018 bylo oznámeno, že vývojáři z BioWare pracují na 4. dílu, který v roce 2022 dostal podtitulek Dreadwolf. To se ale teď změnilo a nový díl se bude jmenovat Dragon Age: The Veilguard.

Hra využívá engine Frostbite (jeho starší verzi využíval i Dragon Age: Inqusition) a měla by vyjít na podzim tohoto roku. Vydavatelem je Electronic Arts. Jako první byl 9. června v rámci prezentace Xbox Games Showcase zveřejněný trailer, který způsobil u mnoha dlouholetých fanoušků série poměrně značné rozčarování, protože to vypadalo, jako by snad mělo jít o nějaký klon akční hry s hrdiny alá Overwatch.

Včera ale vyšlo nové video s 20minutovou gameplay ukázkou ze začátku hry (přestože sestříhanou, aby neobsahovala příliš velké spoilery). To už pomohlo rozbouřené emoce do jisté míry uklidnit, jelikož tak zcela zásadní změna herního konceptu se nekoná, přestože je viditelný větší důraz na přímočarou akci.

Nechci teď moc hodnotit, co bylo zatím možné vidět z herního obsahu, protože posuzování toho je hodně individuální, nicméně díky té stylizaci mám ze hry rozpačité dojmy, jelikož zejména technické zpracování postav na mě nepůsobí moc dobře (a teď vůbec nemám na mysli pomyslnou míru lidské atraktivity). Zejména postava trpaslíka vypadá, jako bych se díval na Fortnite.

U nového dílu z této série bych byl raději, kdyby měl celkově více realistický vizuál, což se zde nekoná. A jelikož má hra vyjít letos na podzim, v tomto ohledu už k výraznější změně nedojde.





- Dragon Age: The Veilguard, pro zvětšení klikněte -

Nabízí se připomenout sérii Diablo, kde po druhém dílu s temným nádechem přišel barevně pestrý třetí díl, který za to sklidil velkou kritiku, aby se pak aktuální čtvrtý díl po mnoha letech vrátil zpět k tomu, čím se série proslavila (a stylizace třetího dílu zůstala v propadlišti dějin).





Název hry Vydání Engine Vývojáři Metacritic (PC) Dragon Age: Origins 2009 Eclipse Engine BioWare 91 % / 88 % Dragon Age: Origins - Awakening 2010 Eclipse Engine BioWare 82 % / 80 % Dragon Age II 2011 Lycium Engine

(vylepšený Eclipse Engine) BioWare 82 % / 47 % Dragon Age: Inquisition 2014 Frostbite 3 BioWare 85 % / 61 %

letos na podzim na PC ( Dragon Age: The Veilguard vyjdena PC ( Steam Epic ) a konzole PS5, Xbox Series X|S. Hru je už možné si přidat na Steamu a v EGS na seznam přání, ale zatím nemá uvedenou cenu. Podle informací na webu EA by 14. června měli na Discordu vývojáři odpovídat na dotazy hráčů. A potom 18. června vyjde o hře podrobný článek v magazínu Game Informer