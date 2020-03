Dragon naposledy využil k zachycení robotickou ruku na ISS

SpaceX se už chystá na svou první misi, v níž astronauti poletí k Mezinárodní vesmírné stanici, přičemž se vedle toho chystá i změna v rámci zásobovacích misí na dálku řízených lodí Dragon. Ty dosud využívaly kotvící způsob připojování k ISS, a to pomocí robotické ruky, která si je zachytila a navedla na jeden z portů Common Berthing Mechanism (CBM).

NASA se původně rozhodla k využití robotické ruky a CBM kvůli tomu, že tento způsob je bezpečnější a dává posádce ISS možnost přímo ovládat dorazivší lodě. Je to ale také velice zdlouhavý způsob připojování a nyní bylo rozhodnuto, že příště už Dragony začnou využívat standardní dokovací porty.

Dragon 2 se automaticky připojuje k dokovacímu portu v testu z minulého roku Dragon 2 se automaticky připojuje k dokovacímu portu v testu z minulého roku

CBM jsou přitom asi o 60 % širší než standardní porty, díky čemuž se mohou do stanice dostat i větší kusy nákladu s průměrem až 1,25 m. Využívány jsou také pro propojení jednotlivých tlakovaných modulů stanice, respektive většiny z nich.

Až na rychlost připojovací procedury jsou tak CBM pro astronauty pohodlnější, ovšem designové požadavky pro Crew Dragon zněly tak, že tyto lodě musí používat standardní dokovací porty. Společnost SpaceX se na základě toho rozhodla, že nové verze nákladních Dragonů, což budou modifikované Crew Dragony založené na designu Dragon 2, budou standardní porty využívat také. To bude poprvé realizováno v rámci zásobovací mise CRS-21, takže aktuální CRS-20 je poslední, která využívá porty CBM.

Nový nákladní Dragon v misi CRS-21 poletí až někdy v říjnu letošního roku a bude se už připojovat autonomně bez zásahu astronatů z ISS. SpaceX si to přitom úspěšně vyzkoušela už v rámci testu lodi Crew Dragon v minulém roce, který vyžadoval právě připojení k dokovacímu portu.

Čili dříve, než proběhne CRS-21, by snad už měl letět Crew Dragon se svou první lidskou posádkou a ten pochopitelně také využije standardní port, a to s možností autonomního řízení, do nějž ale mohou astronauti zasáhnout a převzít ho do vlastních rukou. Dle SpaceX se v tomto ohledu čeká už jen na schválení ze strany NASA.

Ceny souvisejících / podobných produktů: