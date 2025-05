Dual-mode a Mini-LED k tomu: MSI uvedlo nový monitor MPG 274URDFW E16M

MSI má obvykle v nabídce monitory s relativně krátkými názvy, to ale neplatí pro nový model MPG 274URDFW E16M. Krkolomný název napoví mnohé, pojďme si to ale rozkódovat podrobněji. Najdeme tu 27" panel typu Rapid IPS, který má vysoké rozlišení UHD 4K (3840×2160 pixelů), využívá se tu také technologie kvantových teček. To podporuje v maximální frekvenci 160 Hz. Jde ale o variantu s dual-mode, dokáže tedy po přepnutí do nižšího rozlišení Full HD (1920×1080 pixelů) tuto frekvenci navýšit, a to až na 320 Hz. Nechybí ani Adaptive-Sync, a to v rozsahu 48-160 Hz ve 4K a 48-320 Hz ve FHD.

Další zajímavostí je podsvícení typu Mini-LED, a to celkem s 1152 zónami. Kontrast nicméně výrobce stále udává na tradičních 1000:1. Maximální jas v SDR činí 400 nitů, v HDR pak špičkově 1000 nitů a dostává tak certifikaci VESA DisplayHDR 1000. Odezva GTG je 0,5 ms. Podporovány jsou 10bitové barvy, ale jde o výpomoc FRC (tedy 8bit+FRC). Pokrývá 100 % barevného prostoru Adobe RGB, 98 % DCI-P3 a 140 % sRGB. Je barevně kalibrovaný a dosahuje Delta E<2.

Monitor má dva porty HDMI 2.1, jeden DisplayPort 1.4a a jeden USB-C s 98W Power Delivery, nechybí ani audio jack pro sluchátka. K dispozici jsou funkce PiP i PbP. Pokud jde o polohovatelnost, ta je možná 110 mm výškově, náklon je možný v rozsahu -5° až +20°, do stran pak o +/-30°, je tu i funkce pivota a možnost montáže na zeď nebo rameno (VESA 100×100mm).

K dispozici jsou také AI funkce díky AI Navigator. Máme zde AI Menu s funkcemi AI Crosshair, AI Vision, AI Dual Mode, k dispozici je také Intelligence App pro nastavení monitoru. Ambientní osvětlení je pak kompatibilní s Windows Dynamic Lighting. Cenu a dostupnost zatím neznáme.