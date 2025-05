Duolingo rozjíždí 148 nových jazykových kurzů, vznikly díky generativní AI

Umělá inteligence se dostává všude a stále větší zastoupení má i v oblíbené aplikaci Duolingo, kterou používají desítky milionů lidí k výuce cizích jazyků. Nově má i kurzy matematiky a hudby. Systém generativní AI se sem dostal už před nějakou dobu do plánu Duolingo Max, kde umožňuje vysvětlovat odpovědi, hraní rolí (např. procvičovat objednání kávy) a simulovat videohovory s Lily (jedna z postav). Nově se ale generativní AI postarala také o vytváření samotných jazykových kurzů. Toto obvykle trvá týmu několika lidí roky, přičemž jen prvních 100 kurzů vytvářely různé týmy v Duolingu 12 let.

Nyní pomocí generativní AI autoři vytvořili velmi rychle dalších 148 kurzů, čímž jejich počet v krátké době zdvojnásobili. Konkrétně se zaměřili na to, že všech 28 jazykových mutací, ve kterých může mít Duolingo své uživatelské rozhraní, se nyní může učit vedle angličtiny také španělštinu, francouzštinu, němčinu, italštinu, japonštinu, korejštinu a standardní čínštinu (mandarínštinu), což jsou nejpopulárnější jazyky na platformě. Duolingo využívá AI pro vytvoření základního sdíleného obsahu, který mají kurzy společný, a poté se už upravuje pro konkrétní požadavky jednotlivých jazyků. Tyto nové kurzy míří jen na základy, tedy úrovně CEFR A1-A2, obsahují např. příběhy, DuoRadio, cvičení s mluvením i poslechem.

Uživatelé mluvící typickými jazyky Latinské Ameriky i Evropy se tak nyní mohou učit asijské jazyky (japonštinu, korejštinu, čínštinu), nemusí jít tedy přes angličtinu, Asiaté mají nyní naopak vedle angličtiny, která byla dosud často jediným podporovaným jazykem, přístup k výše zmíněným evropským jazykům.



Otázkou nicméně je, jak to bude s výukou jazyků do budoucna. Generativní AI je dobrou pomůckou k vytváření takových kurzů, nicméně také se ve větší míře používá k automatickým překladům pomocí telefonů (a to real-time rozhovorů), takže je otázkou, zda naopak nebude klesat potřeba se vůbec učit cizí jazyky.