Důvod pro zpoždění Ryzenů 9000 je možná hodně úsměvný. Překlep

AMD už o dva týdny posunulo představení mobilních Ryzenů AI 300 a podobně byly odloženy desktopové Ryzeny 9000. Ty měly jít do prodeje 31. července, nakonec se tak ale stane 8. srpna v případě Ryzenů 5 a Ryzenů 7, resp. 15. srpna u výkonnějších Ryzenů 9. AMD prozradilo jen to, že objevilo chybu v testovacích procesech, které mohly znamenat případné problémy s kvalitou, přiznalo také to, že šlo o chybu v testování pouzdření procesorů. Přesný důvod jsme se ale zatím nedozvěděli, v důsledku čehož pochopitelně vznikly různé spekulace.

Nyní se objevily nové zákulisní zmínky o tom, že skutečným důvodem byla opravdu malá a hloupá, i když marketingově významná chybička. Na procesorech měl být dle těchto úniků malý překlep v názvu. Jednoduše u všech modelů od nejslabších po nejsilnější bylo použito označení Ryzen 9. Tedy Ryzen 5 9600X měl vytištěn název Ryzen 9 9600X a Ryzen 7 9700X měl na heatspreaderu název Ryzen 9 9700X.

Otázkou je, zda je to pravda, nebo zda jsou kolující obrázky jen obrazovou úpravou v grafickém editoru. Takové malé chybě by sice napovídalo to, že odložení je jen krátké, naopak je ale zvláštní, že se do obchodů dostanou dříve ty modely, které měly chybu (Ryzen 5 a Ryzen 7) a nikoli ty (Ryzen 9), které chybu v názvu neměly.