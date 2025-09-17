Dva elektrické letouny XPeng se před přehlídkou srazily ve vzduchu, jeden začal hořet
Včera, Milan Šurkala, aktualita
Létající "auta", jak se také někdy eVTOLům říká, než na silniční jízdu v podstatě rezignovala, se ještě ani komerčně nezačala prodávat, a už za sebou mají vážnější nehodu.
Už desetiletí se mluví o létajících autech, přičemž v posledních letech toto opětovně sílilo. Postupem času se z toho ale ta "automobilová" část hodně vytratila a jen málo projektů se snaží o jízdu po silnici (případně je kombinací auta a doprovodného letounu). Drtivá většina projektů jsou dnes prostě už jen letouny typu eVTOL pro pohyb ve vzduchu, přičemž "e" mluví o elektrickém pohonu, "VTOL" pak o vertikálním startu a přistávání". Často se zmiňují např. jako prostředek pro přepravu lidí z letišť do metropolí, nebo jako o dopravě v rámci měst. I když mnoho firem už vidělo nebe plné eVTOLů před rokem, prozatím jde stále spíše jen o demonstrační projekty a první pokusy o zahájení pilotních provozů.
Jenže je tu naprosto oprávněná otázka ohledně bezpečnosti. Ona srážka takového eVTOLu obsahující velkou baterku s čímkoli nebude žádná legrace. Padající stovky kilogramů z nebe mohou být pořádným průšvihem. A poslední událost z čínské letecké show Changchun Airshow v Číně opětovně zažehla otázky ohledně bezpečnosti. Ať už letoun řídí člověk nebo stroj, obavy jsou na místě. Člověk přináší možnost klasické lidské chyby, stroj může selhat jak na lidské chybě ohledně chyby v programování, tak i na špatných výsledcích učení AI nebo na selhání senzorů, ať už tím, že nezvládnou dané podmínky nebo že přestanou kvůli poruše nebo jiným důvodům pracovat.
V čínském případě se nedávno ve vzduchu srazily dva eVTOLy XPeng AeroHT, přičemž jeden z nich dokázal bezpečně přistát na zemi, druhý už tolik štěstí neměl, utrpěl strukturální poškození a při přistání začal hořet. Jeden z lidí byl hospitalizován v nemocnici, ale naštěstí není v ohrožení života. Ke srážce došlo při zkoušce před samotnou show, kdy se k sobě oba letouny přiblížily více, než měly. Přesná příčina nehody zatím není známa a je předmětem vyšetřování.
