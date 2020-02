E3 2020: stránky spuštěny a seznam účinkujících zveřejněn

Především se tak dozvídáme, že letošního ročníku E3 se zúčastní herní společnosti Activision • Amazon Game Studios • BANDAI NAMCO • Bethesda • Capcom • Epic Games • Kalypso Media Group • NCSOFT • RDS Industries • SEGA • Square Enix • Take-Two • TENCENT • THQ Nordic • Ubisoft • UnnamedVR by Paracosma • Warner Bros • XSEED Games. Nejspíše nepůjde o konečný seznam, neboť Microsoft svou účast potvrdil již dříve, ale v daném listu ještě nefiguruje. Sony se ale E3 2020 neúčastní.

Je třeba také poznamenat, že stránky E3 pro veřejnost ještě spuštěny nebyly, ale mělo by to nastat během dnešního dne a server KitGuru zatím čerpal z neveřejných stránek, k nimž je přístup chráněn heslem.

Co se týče registrací, ty budou spuštěny tuto sobotu (15. února) a už nyní jsou známy ceny, které svým způsobem narostly. Dříve bylo možné pořídit vstupenku na všechny tři dny za 149 USD v případě první tisícovky šťastlivců a ostatní už museli platit 249 USD. Nyní to je 165 USD se zatím neznámým limitem počtu lístkům, a navíc jde pouze o dva dny, a to 10. a 11. června. Pokud někdo bude chtít show navštívit i 9. června, zaplatí 995 USD za Premium Badge.





Ceny souvisejících / podobných produktů: