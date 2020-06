EA naskakuje na vlnu „cross-play“. V poslední aktualizaci pro NFS Heat

Need For Speed Heat od vývojářského studia Ghost Games je v pořadí 29. titul z této série, který vyšel vloni v listopadu. Vývoj celé série převzala začátkem letošního roku společnost Criterion Games, která rovněž patří pod Electronic Arts. A nyní přichází důležité oznámení týkající se Need For Speed Heat. Dnes, 9. června 2020, totiž hra obdrží poslední aktualizaci. Součástí tohoto patche, který vyjde pro všechny platformy, je celá řada oprav a vylepšení. Mimo jiné by měla být opravena chyba s chybějícími položkami nebo odstraněny příčiny chyby DR1005. Také byla zlepšena logika policejních aut a provedena řada dalších změn týkajících se vozidel, map a dalších prvků.

Největší novinkou po updatu je ovšem režim „cross-play“, který se tak objevil ve vůbec první hře z portfolia EA. Tato funkce umožní hrát online multiplayer napříč platformami – PC, Xbox One a PlayStation 4. To znamená větší počet hráčů a kratší čekání při vyhledávání hry. Vůbec největší výhodu ovšem nový režim přinese pro přátele, kteří hrají na různých platformách. Nyní si totiž mohou zahrát společně bez ohledu na to, zda používají PC nebo jednu z konzolí. Funkce cross-play je v NFS Heat volitelná a hráči budou na její aktivaci dotázáni po instalaci aktualizace. Pokud by si své rozhodnutí v budoucnu rozmysleli, mohou funkci aktivovat či deaktivovat v nastavení ochrany osobních údajů v nabídce hry.

V menu Party se nachází nová karta EA Friends, kde lze online hráče ze všech platforem. Pokud nemůžete najít své přátele, ujistěte se, že si také aktivovali cross-play. Ve hře potom vedle jména uvidíte ikonka, která informuje o používané platformě. Multiplayer napříč platformami se nyní objevuje ve stále více hrách, ale ne vždy hráči tuto možnost ocení – především v případě, kdy vývojáři zakážou vypnutí této funkce. Asi nejvýraznějším příkladem se stala střílečka Call of Duty: Warzone , kde se trnem v oku konzolistů stali někteří podvádějící PC hráči. Používání cheatů na počítači je totiž mnohem snadnější než na konzoli. Další komplikací potom může být rozdílné ovládání – zatímco PC hráči obvykle používají klávesnici s myší, konzolisté nejčastěji spoléhají na gamepad.

Poslední patch pro NFS Heat má velikost 1,1 GB na PC a okolo 7 GB na herních konzolích. Vydán byl pro jednotlivé platformy postupně během dnešního dopoledne. Vývojáři z Criterion Games se tak nyní mohou plně soustředit na další díl Need For Speed, o které bychom se mohli více dozvědět 18. června, kdy EA chystá online akci s ukázkami her.

Ceny souvisejících / podobných produktů: