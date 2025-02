EA uvádí The Sims a The Sims 2 v rámci 25. narozenin pro Windows 10 a 11

4. února 2000 byl v oblasti počítačových her poměrně významným dnem. Electronic Arts uvedli hru The Sims, která se stala obrovským hitem u velkého množství hráčů. Stala se jednou z nejprodávanějších her historie a dočkala se několika datadisků. Pozdější varianty ale až nezdravě stavěly právě na datadiscích a pro The Sims 4 jich je dle Steamu 92, což je šílené číslo. Kdo si chtěl zahrát původní hru, měl to se sháněním trochu složitější. Dnešní počítače už obvykle nemají CD mechaniky a jistě by se našlo spoustu lidí, kteří by uvítali elektronickou licenci např. v rámci Steamu. A tak se také děje.



V rámci 25. narozenin od vydání první verze hry vychází opětovně The Sims i The Sims 2. Nová varianta se jmenuje Tradiční kolekce a v případě The Sims vyjde na 19,99 EUR . Obsahuje základní hru i datadisky Livin' Large, House Party, Hot Date, Vacation, Unleashed, Superstar, Makin' Magic a styl The Sims 4 Retro. Hra vyžaduje Windows 10 a novější, procesory jako Intel Core i3-3220, AMD Ryzen 3 1200 nebo AMD FX-6300 se 4 GB RAM, grafiku Nvidia GTX 600, Radeon HD 7000 nebo Intel HD Graphics 620 a 17 GB místa na disku.