ECS LIVA QC710: mini PC se Snapdragonem pro Windows 10 i 11

Na Microsoft Store už je počítač ECS LIVA QC710 k dispozici, ovšem pouze v americké verzi a pokud se zkusíme přepnout do české, tuto nabídku už mít k dispozici nebudeme. Cena byla stanovena na 219 USD, za něž dostaneme malý desktop spadající do platformy Windows on ARM, a to konkrétně na Qualcomm Snapdragon 7c (SC7180).

Celkově nejde o žádný trhač asfaltu, ostatně výbava čítá 4 GB operační paměti a 64 GB úložného prostoru, z nějž nezanedbatelnou část zabere instalace Windows 10 Home 64bit. Samotný Microsoft tento produkt označuje jako Snapdragon Developer Kit for Windows a jako "ideální testovací platformu pro aplikace psané pro Windows on Snapdragon (ARM)".

Výbava počítače čítá krom slotu pro Micro SD a Wi-Fi 5 s Bluetooth také po jednom rozhraní USB Type-C (PD-Charging), USB 3.2 Gen1 Type-A, USB 2.0 Type-A, HDMI a 10/100Mbit/s Ethernet. Celkové rozměry jsou 117 x 119 x 35 mm a hmotnost jen kolem 0,23 kg.

Uživatel přitom nemusí zůstat u Windows 10 a může si systém aktualizovat na Windows 11. A co se týče samotného Snapdragonu 7c, jde o 8nm čip vybavený osmi 64bitovými jádry na taktu až 2,4 GHz, který má vestavěn také LTE modem, ale nevypadá to, že by jeho služby byly v případě tohoto produktu k dispozici.

