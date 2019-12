Edge na Chromiu dorazí pro Windows 10 v lednu, aktualizaci lze zabránit

Právě zhruba někdy před rokem Microsoft oficiálně potvrdil, že opustí svůj engine vyvíjený pro prohlížeč Edge a využije namísto toho Chromium firmy Google. Bude tak dle všeho trvat o něco málo více než rok, než zákazníci dostanou do rukou první finální verzi nového prohlížeče, která se bude už vyznačovat následujícím logem.

Tzv. Chromium Edge si už mohou Insideři delší dobu zkoušet a ti už také ví, co tento prohlížeč nabídne, neboť ten už je přinejmenším od listopadu k dispozici v betaverzi, a nyní se tak čeká už je na první verzi označenou jako stabilní.

V lednu tak Microsoft na jednu stranu zruší rozšířenou podporu systému Windows 7 a na druhou stranu nabídne nový Edge, což budou dle očekávání dvě hlavní novinky této firmy. Můžeme to ale brát i tak, že zanikají dvě věci, a sice krom Windows 7 coby systému v aktivní "službě" také engine EdgeHTML, s jehož pomocí chtěl Microsoft konkurovat Googlu, ale nakonec jej nestačil vyvíjet srovnatelným tempem s Chromiem. Mluvilo se přitom i o tom, že Google házel Microsoftu klacky pod nohy tak, aby právě vývoj EdgeHTML nemohl probíhat potřebným tempem, ale to je diskutabilní a dnes je to také už v podstatě jedno.