Edward Snowden už také prodává NFT, vydražil ho za 2224 ETH

Výtěžek z prodeje půjde na adresu nadace Freedom of the Press Foundation, kde je Snowden prezidentem a kde působí např. i herec John Cusack , whistleblower Daniel Ellsberg neboGlenn Greenwald. Tato nadace si klade za cíl vývoj a prosazování šifrování i podporu svobodné žurnalistiky.

O Snowdenovo dílo byl nejprve vlažný zájem a kolem půlnoci 16. dubna byla cena lehce přes 100 ETH, k brzkému večeru se vyhoupla přes 200 ETH, pak se ale zvedla aukční bitva a do pozdního večera se cena nakonec dostala až na 2224 ETH. V dané době to bylo téměř 5,5 mil. USD (téměř 120 mil. Kč), nicméně poté, co cena Etherea včera rychle spadla, je to nyní "jen" 4,92 mil. USD (106 mil. Kč).