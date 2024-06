Eizo uvedlo FlexScan EV3450XC, monitor s vestavěnou 5MPx webkamerou

V nabídce pracovních a telekonferenčních monitorů máme nově také model Eizo FlexScan EV3450XC. Tento monitor je vybaven dvěma 4W reproduktory, nechybí mu ani 5MPx webkamera s podporou Windows Hello a mikrofon včetně podpory pro odstranění šumu a zpětné vazby. Podporuje také napájení externích zařízení a má rovněž LAN přípojku (RJ-45, max. 1 Gbps).



Monitor má 34,1" zakřivený panel IPS s rozlišením 3440×1440 pixelů (0,233mm pixely), podporuje 8bitové barvy (16,7 mil. barevných odstínů), dosahuje maximálního jasu 300 nitů, kontrastu 1000:1 a 5ms odezvy GTG. Mezi porty tu máme DisplayPort, 2× HDMI a USB-C s podporou DP-Alt a 94W Power Delivery. Dále je tu ještě jeden upstream port USB-B. Oba výše zmíněné porty USB podporují rychlost max. 5 Gbps. Nechybí ani downstream porty, a to dvakrát USB-A a jednou USB-C s 15W napájením, také zde je max. rychlost 5 Gbps. K dispozici je rovněž audio jack.



Spotřeba monitoru činí 23 W (se zapojení všech USB max. až 222 W). Podporována je funkce PbP. Co se týče polohovatelnosti, monitor zvládá výškové nastavení ve velkorysém rozsahu 195 mm, náklon od 35° nahoru až po 5° dolů, do stran v 90° rozsahu, máme tu také držák VESA 100×100mm. Auto EcoView automaticky upravuje jas (minimální je pouhý 1 nit), současně také dokáže snížit vyzařování modrého světla o 80 %. Software Screen InStyle dovoluje pokročilejší správu plochy a rozmístění oken. Do prodeje by měla novinka zamířit v červenci, záruka bude 5letá.