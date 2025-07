EIZO uvedlo profi grafický monitor CG3100X s DCI 4K rozlišením a vlastní sondou

Společnost EIZO přichází na trh s novým profesionálním monitorem CG3100X-BK. Novinka má poměr stran 17:9 a vysoké rozlišení DCI 4K (4096x2160 pixelů). Ten má 10bitový panel IPS s 30,5” úhlopříčkou a nadprůměrně vysokým kontrastem 1800:1 (na poměry IPS panelů). Zajímavostí je i zvýšený jas na 500 nitů. Pochopitelně to není herní monitor, a tak výrobce mluví o 15ms GTG odezvě. Pokrývá 99 % barevného prostoru DCI-P3 a 97 % Adobe RGB. Je od výroby kalibrovaný, pro další kalibraci má ale vlastní integrovanou sondu, která je výklopná a zabírá jen málo místa nahoře, takže na monitoru lze dále pracovat, zatímco se kalibruje. Monitor podporuje HDR zobrazení, zvládá také HLG.

Najdeme tu port USB-C s DP-Alt, 94W Power Delivery a 5 Gbps, dále USB-B s 5 Gbps, oba jako upstream. Downstream je řešen čtyřmi porty USB-A, dva verze 2.0, dva s 5 Gbps. Grafickými vstupy je vedle USB-C také DisplayPort i HDMI (včetně Fixed Rate Link - FRL pro 12bitové vstupy). Na monitoru najdeme také RJ-45 s gigabitovým Ethernetem a audio jack pro sluchátka. Spotřeba monitoru dosahuje 86 W, s využitím všeho příslušenství je to pak až 270 W. Co se týče polohovatelnosti, ta je možná 155mm výškově, náklon je od -5° do +35°, možná je i montáž na zeď nebo rameno díky VESA 100x100mm.

ColorNavigator 7 dovoluje zobrazení Log videa z jakékoli kamery nebo fotoaparátu pomocí tohoto monitoru ve správných barvách. Zvládá totiž 3D LUT tabulky. Software podporuje také další barevný management, nastavení barevných režimů, kalibraci, automatickou rekalibraci a další funkce. Chlazení zajišťuje ventilátor s hlučností 20 dB(A). Monitor je dodáván se skládací magnetickou sluneční clonou.

Pokud jde o resamplování rozlišení, podporován je i algoritmus nejbližšího souseda. Ten kopíruje nejbližší pixel, takže sice vypadá nepěkně zubatě, na druhou stranu umožňuje při zvětšení zachovat skutečnou ostrost obrazu. To se dá perfektně využít k posouzení ostrosti ve zvětšeném náhledu. Monitor má také technologii DUE (Digital Uniformity Equalizer) pro co nejvíce konzistentní jas po celé ploše. AI se pak stará o další vylepšení obrazu na základě teplotních změn. EIZO dále tvrdí, že monitor by měl mít stabilní jas a barevnost po 3 minutách provozu, zatímco u jiných monitorů to může být i přes 30 minut. Záruka je 5letá. Cena monitoru by měla být těsně pos 6000 USD.