Ekologie elektromobilů dostává trhliny, i menší nehody jsou často totálky

Elektromobilům se často vytýká to, že jejich výroba je pro životní prostředí mnohem větší zátěží než výroba vozu se spalovacím motorem. I když nemají některé součástky takových vozů (třeba onen spalovací motor nebo tak velkou převodovku, palivový systém a potřebu tolika různých náplní), mají naopak elektromotory (ty v drtivé většině vyžadují také nemálo problematických materiálů, další součástky nutné pro elektrický pohon, kterým vévodí akumulátor. Ten je velkým problémem, který se řeší jen postupně, v poslední době např. přechodem na LFP (absence kobaltu, niklu,...) nebo na sodík (ten řeší i lithium). Tato "řešení" sice snižují také cenu, ale přináší jiné problémy, především nižší energetickou hustotu.



Bohužel cirkulární ekonomika v podání elektromobilů není vždy tak růžová, jak to může vypadat na papíře. Jejich výhodou je sice to, že většina materiálů se dá do značné míry recyklovat (což o fosilním palivu nebo olejích tak úplně neplatí, i když zde můžeme polemizovat např. ohledně syntetických paliv), jenže problémem je, pokud se takový elektromobil z životního cyklu odstraní předčasně a nestihne splatit svůj "baterkový dluh". A to se právě poslední dobou děje.



Potíž je v tom, že i při menších nehodách se nikomu nechce brát na sebe riziko toho, že by mohl být poškozen akumulátor. Oprava je u mnoho vozů hodně nákladná, u některých takřka nemožná, což platí např. pro některé nové Tesly s akumulátory 4680. Akumulátor s těmito články tvoří strukturu vozu, což vůz sice zlevňuje, ale naopak neúměrně prodražuje pro opravu. Naopak např. Ford nebo General Motors se nechaly slyšet, že hodlají opravitelnost akumulátorů v budoucnosti zlepšovat. Problém s neopravitelností ale nemá jen Tesla. Trpí na ni i novější modely od Nissanu, Hyundai, Stellantisu, BMW nebo Renaultu a dalších.

A to má pochopitelně další důsledky. Např. britská společnost Synetiq se nechala slyšet, že nyní už řeší v průměru 20 elektromobilů denně, které musí izolovat pro případ požáru (v UK jezdí zhruba 700 tisíc elektromobilů). Další studie říká, že kvůli těmto problémům je průměrná cena pojištění elektromobilů v USA o 27 % vyšší než u spalovacího vozu. Na druhou stranu ale stoupá i počet firem, které se případným opravám akumulátorů věnují. Dalším řešením by mohlo být otevření diagnostických dat třetím stranám, což by lépe umožnilo zjistit, které články mohou být poškozené, a zda je opravdu nutné vůz odepsat.